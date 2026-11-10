不追最高報酬…富豪在意什麼？台灣家族企業掀影響力投資新趨勢

台灣家族企業投入「影響力投資」仍處於萌芽階段，與傳統投資以追求最大財務報酬為主要目標不同，家族企業更重視投資背後的使命感、社會影響力，以及家族自身的熱情與價值傳承。中信銀行私人銀行處處長楊子宏資深副總經理表示，家族企業進行影響力投資，通常不是單純以財務報酬決定投資標的，而是從家族理念、產業背景及自身關注的社會議題出發。

楊子宏指出，家族企業投入影響力投資，往往與自身產業鏈具有高度關聯，例如家族原本經營的產業，或長期關注的社會議題，都是可能的投資方向。因此，投資標的並非由銀行或金融機構主導選擇，而是家族依據自身使命與價值觀作出決定。

他表示，影響力投資與一般投資最大的差異，在於決策考量不只著眼於財務收益，更希望透過資金投入，創造實質社會效益，並將家族長期累積的理念延續至下一代。對企業家族而言，如何在財務報酬與社會價值之間取得平衡，是投資規劃的重要課題。

至於金融機構在其中扮演的角色，楊子宏認為，銀行的核心價值並非替客戶挑選投資標的，而是深入了解家族需求，協助評估資金運用與進出時點，並透過專業財務人員進行資金調節、利率規劃及金融產品組合配置，提供完整的財務配套。

他強調，影響力投資從啟動、資金投入到後續調整，都需要專業財務人員協助評估與決策。隨著台灣家族企業逐漸重視社會情感財富與永續傳承，銀行如何結合金融專業，協助家族將自身使命轉化為長期投資行動，也將成為私人銀行財富管理服務的新方向。