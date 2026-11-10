凱基銀AI RADAR智能防詐獲肯定 聯合學習驅動AI防詐升級、深化跨行聯防

凱基銀行以「AI RADAR智能雷達防詐網－聯合學習專案」，榮獲「2026台灣專案管理大獎」小型專案組「標竿專案獎」，此次獲獎專案導入聯合學習技術，在兼顧資料安全與個資保護的前提下，擴大人工智慧（AI）模型對跨行詐騙樣態與風險特徵的辨識能力，深化跨行聯防布局。

由國際專案管理學會主辦的「台灣專案管理大獎」，2006年起在台舉辦，重視企業如何透過完善的專案管理，整合跨域資源、有效管理風險，並將創新轉化為具體成果，已成為國內專案管理領域具代表性的獎項之一。

此次凱基銀行成功整合科技、法遵、資安及營運等跨域團隊，克服跨行合作在技術環境與風險標準上的差異，並將聯合學習技術實際應用於金融防詐，在兼顧資料安全與個資保護的前提下，擴大AI模型對跨行詐騙樣態的學習與辨識能力，深化金融機構間的聯防合作，獲得評審肯定。

在AI防詐應用方面，凱基銀行持續深化「AI RADAR智能雷達防詐網」，透過聯合學習擴大模型學習的廣度與深度，並結合異常交易監控、臨櫃關懷、即時照會及跨行風險資訊聯防等多層次機制，從交易行為、帳戶風險特徵及跨行異常樣態中辨識可疑訊號。

相關成果亦反映於新增警示帳戶數持續下降，2025年較2024年減少27%，2026年截至10月底再較去年同期下降23%，顯示AI防詐能力已由單筆交易的即時攔阻，進一步延伸至異常帳戶與交易網絡的事前辨識，有助更早掌握風險訊號，降低金融服務遭不法利用的風險。

AI RADAR的創新成果今年亦接連獲得國內外專業獎項肯定。財資（The Asset）「Best Digital Fraud Protection Experience」肯定凱基銀運用AI學習模型、大數據分析及跨機構合作，建構多面向智能防詐架構，並積極參與跨機構AI聯合學習與金融阻詐聯防。

凱基銀表示，今年AI RADAR接連獲得國內外獎項肯定，展現凱基銀行在AI防詐技術、跨行聯防及專案落地等面向的成果。憑藉持續將專案管理方法應用於不同金融創新場景，凱基銀行自2024年起已連續三年獲得台灣專案管理大獎「標竿專案獎」肯定。未來將持續深化AI與數據科技應用，並攜手政府機關、金融同業及科技夥伴深化聯防合作，提升金融防護韌性，守護客戶資產與交易安全。