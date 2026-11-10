中信產「沉浸式識詐」宣示防詐決心 守護保戶資產安全

迎戰科技詐騙！科技日新月異，詐騙手法也出神入化、真假難辨，為提升對新興詐騙型態及風險辨識能力，台灣人壽子公司中信產險攜手刑事警察局舉辦防詐講座，中國信託產險王志誠董事長強調科技詐騙真假難辨，透過VR從第一人稱視角感受詐騙集團如何設下陷阱，更能同理受害者進而強化金融保險業第一線阻詐功能，守護客戶資產安全。

「防詐講座暨VR防詐情境體驗」由王志誠董事長與陳正煌總經理、獨立董事許文彥、周冠男及邱奕嘉、董事許舒博、李明璋、林靜雯及高階主管共同參與，由上而下深化防詐意識。「如果今天遇到詐騙，你會在第幾步發現不對勁？」刑事警察局偵查員江配芸講師開門見山破題，強調詐騙集團善用科技，也懂得拿捏人性，安排VR（Virtual Reality）虛擬實境防詐情境體驗，從第一人稱視角走進模擬詐騙情境，體會詐騙集團如何在日常互動運用話術、心理操控及情境營造，逐步卸下民眾防備。

講座亦分享科技詐騙趨勢及實例，如誘騙被害人開啟LINE視訊，藉此取得帳戶等個資；國外甚至發生透過AI變臉，假裝英國總公司高層，用深偽技術召開線上會議，誘騙香港分公司職員轉帳，損失高達新台幣8億元，講師特別強調虛擬世界可要求對方轉頭、變換姿勢或設定通關密語等，確保其真實性避免受騙。近年AI生成內容、Deepfake深偽技術及社群平台運用，讓詐騙更逼真，防詐成為金融消費者保護的重要一環。中國信託產險從治理階層帶頭將防詐觀念落實於日常工作與客戶服務中。

中國信託產險期望每位員工都是第一線防詐種子，透過多元教育提升識詐能力，不僅建置「68818」官方短碼簡訊，傳送電子保單、OTP等官方通知，建立數位可信的溝通服務管道，2026年再獲金管會公平待客評核肯定，已連續兩年名列前26%~50%業者。未來將結合保險專業、防詐實務及科技應用，從「提供保障」走向「預防風險」，打造讓消費者安心的金融服務環境。