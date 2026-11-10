數位保險公司即將正式成立 金管會透露需適用 TIS 規範

數位保險公司開放申設逾一年，目前共有三組團隊送件，但審查仍在進行中。金管會保險局主任秘書劉純斌表示，三家業者中，兩家已開過第一次審查會議、目前正在補正資料，另一家仍在書面審查階段，若數位保險公司正式成立，未來將與一般產、壽險公司一體適用新一代清償能力制度（TIS）等相關規定。

劉純斌指出，申請業者包括兩家產險公司與一家壽險公司，送件順序依序為產險、壽險、產險公司，其中第一家產險公司於今年5月遞件。目前第一家產險與壽險公司均已進入實質審查，在第一次審查會議後補正資料中；第三家遞件申請的產險公司則仍在形式審查階段，若書件有不完整或缺漏之處，會先請業者補正。

在審查重點方面，審查會議將邀請外部委員參與，主要檢視營運模式是否具前瞻性、金融科技應用是否具創新性，以及實收資本額是否足以支應營業計畫與未來營運所需；法定最低實收資本額門檻為產險公司5億元、壽險公司10億元。此外，發起人與負責人的適格性，以及經營團隊的法令遵循等，也都在審查範圍內。

劉純斌強調，未來無論核准籌備設立或駁回，金管會除回函申請人外，也都會發布新聞稿對外說明。另外，數位保險公司在法令上並未排除適用新一代清償能力制度（TIS），將與一般產壽險公司一體適用。

對於法令上路後申請件數偏少，劉純斌說明，相關規範於去年7月底發布、童年8月1日生效，業者需要時間消化，由於數位保險公司的經營型態與過去的網路保險公司不同，業者也在尋找經營利基，思考如何在營運模式上與現有產壽險公司做出區隔、展現創新與潛力，因此發起人仍在評估商機，再提出籌備申請。