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國人前三季刷卡4.2兆元創同期新高 非現金支付拚年底達標

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國人刷卡消費持續升溫，金管會銀行局副局長王允中指出，今年前三季國人信用卡簽帳金額累計達4兆2,239億元，較去年同期增加5,413億元、增幅14.7%，創歷年同期新高；非現金支付交易筆數與金額目標達成率也分別達88.29%與77%，對年底前達標有信心。

金管會統計，今年9月國人信用卡簽帳金額達4,600億元，創歷年同期新高，在單月排名中則為第五高，較上月增加274億元或6.33%，年成長568億元或14.09%。王允中指出，9月刷卡簽帳金額成長主因是受到百貨公司周年慶、iPhone新機上市及中秋連假帶動消費所致，累計今年前三季刷卡簽帳金額已達4兆2,239億元。

金管會訂有2024至2026年期間內達到非現金支付交易筆數達80億筆、交易金額達10兆元的目標，若信用卡加計現金卡、電子支付業務統計，今年截至9月底，非現金支付交易筆數達標率為88.29%、交易金額達標率為77%。王允中指出，信用卡和電子支付消費都持續正向成長，今年第4季還有百貨公司周年慶和連續假期等刺激因素，且國內經濟成長率持續攀升，有信心可達成目標。

至於是否再訂定下一個三年目標？王允中指出，目前尚無規劃，但會持續推廣非現金支付，後續可再研議是否訂定新目標。

電子支付方面，截至9月底，電子支付使用人數達4,226萬人，月增37萬人，9月代理收付款項約337.9億元，較前月衰退3.4億元。王允中指出，主因是部分大型電子支付平台無推出9月無大型節日促銷活動，電商與實體通路交易都減少，加上9月份學校開學，民眾減少出遊而影響消費支出。

刷卡 信用卡 金管會

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