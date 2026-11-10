外資匯出壓力未消新台幣險破33元 央行防守升1.7分

台股今天延續反彈走勢，上漲1050.22點，收在42711.92點。不過，新台幣貶壓沉重，早盤雖一度走升近1角，隨後急速轉貶，最低觸及32.97元，逼近33元整數大關，在央行加強防守下，匯價尾盤翻紅，收32.865元，升1.7分。

在美國科技股回穩、國安基金進場護盤下，台股今天開高反彈，盤中最高觸及43135.92點、強漲1474點，午盤後漲勢收斂，終場收在42711.92點，上漲1050.22點，收復5日線約41719點。

三大法人合計賣超台股148.23億元，其中外資續砍341.16億元，已連續9個交易日賣超，累計提款逾8000億元。

新台幣兌美元今天以32.84元開盤後，在美元走弱、台股強彈帶動下，一度升值近1角，升抵32.794元，隨著外資匯出賣壓湧現，匯價迅速翻貶，貶幅一路擴大，最低下探32.97元，盤中高低震盪逾1.7角，台北及元太外匯市場總成交金額32.155億美元。

外匯交易員表示，台股展開反攻，外資卻仍未回心轉意，新台幣匯率難以跟上台股反彈腳步；新台幣貶破32.9元後，吸引出口商積極進場拋匯，但仍不敵外資匯出力道。相較於其他主要亞幣，新台幣近期貶值速度過快，尾盤央行調節後，收盤守住32.8元價位。

外匯交易員指出，美國稍晚將公布10月消費者物價指數（CPI），近期油價回落，有助緩解後續通膨壓力，但若CPI高於預期，市場對美國聯準會（Fed）12月升息的預期可能進一步升溫。短線美元指數仍有支撐，新台幣偏弱格局不變，關鍵仍在外資動向，預計匯價仍可能再次測試33元關卡。