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金融業砸近500億拚科技升級 保險業成第二大金主

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業砸大錢拚科技升級。金總預估2026年金融科技投資預算衝483.5億元、逼近500億元大關，年增近五成，其中86%砸向系統及軟硬體，凸顯投資重心轉向系統升級；保險業續居第二大投資主力。

金總10日公布2025年金融業金融科技調查及2026年全年展望，涵蓋銀行、證券、保險及金融周邊單位共308家機構。2025年實際投入324.11億元、年增2.76%，2026年跳增到483.5億元，年增49%。

從經費用途看，今年系統及軟硬體預算415.84億元、年增75.4%，占整體86%，高於去年73%，顯示資金更集中在系統升級與數位基礎建設。

相較之下，研發預算64.29億元、年減1.5%；轉投資金融科技公司僅3.36億元、年減逾八成。今年科技預算擴張，主要由系統建置帶動，並非各項投資全面加碼。

分業別看，銀行今年預算350.58億元、占逾七成，仍是最大金主；保險業63.88億元、證券業62.57億元，保險業續居第二。去年保險業實際投入40.75億元、年增27.8%，首度超車證券業，顯示保險業加快科技投資腳步。

科技投資也逐步走入金融服務。中信銀將AI導入ATM防詐，偵測臉部遮蔽或邊通話邊轉帳並即時示警；國泰人壽在核保、理賠等六大面向發展逾60項AI系統，加速文件處理。

科技轉型也反映在人力與合作。去年金融科技人力達1萬7,178人，占全體員工5.38%、連三年攀升；與金融科技公司合作1,758家次、年增12.69%，今年預估再增至1,899家次。

不過，預算能否全數落實仍有變數。金總去年曾預估2025年投入448.4億元，實際僅324.11億元，落差近三成。

金總坦言，未調查去年預估與實際投入落差原因，今年預算或許納入部分去年未執行項目；實際支出仍可能受專案進度、預算調整及市場環境影響。

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