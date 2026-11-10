國庫增資輸出入銀行 五年100億元計畫明年度完成

立法院財委會11日審查財政部主管中國輸出入銀行116年度預算，財長莊翠雲書面報告已送抵財委會，其中國庫署自112年度起分五年增資輸銀100億元，前四年由國庫現金增資總經費85億元，明年度不再編列增資預算，由該行將盈餘免繳庫累積之特別公積轉列資本21.67億元以完成增資計畫。

輸銀116年度預算編列，主要營運目標包括放款營運量預計達成2,250億元。輸出保險營運量預計達成2,015億元。保證營運量預計達成460 億元。

116年度營業總收入77.89億元，扣除營業總支出60.95億元，本期淨利16.94 億元，較115年度預算數15.66億元，增加1.28億元，約8.17％，主要係放款營運量及利差增加，致利息淨收益增加所致。

其他重要計畫方面，為強化中國輸出入銀行融資功能，支援我國拓展海外經貿活動量能政策任務，依據行政院核定增資計畫，自112年度至116年度分年增資100億元（包含國庫現金增資85億元及盈餘免繳庫籌應15億元），116年度由該行將盈餘免繳庫累積之特別公積轉列資本21.67億元。