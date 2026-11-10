股價跌30%該續抱還是停損？凱基證券邀股海老牛分享投資心法

根據台灣證券交易所9月份資料，台股前20大ETF定期定額投資人數已突破300萬人，反映定期投資持續受到投資人青睞。然而，投資不只在於「買進」，面對市場漲跌，何時該抱、如何抱得住，以及何時需要重新檢視持股，更是長期投資真正面臨的考驗。凱基證券「這招我只講一次」短影音系列節目，此次邀請投資理財作家股海老牛，以「抱、緊、處、理」投資心法切入，從長期持有、企業基本面到投資紀律，解析市場波動下的投資決策。

市場震盪時，「要不要停損」往往是投資人最難做出的決定之一，當股價下跌20%、30%，究竟該加碼、續抱，還是退出？股海老牛分享「抱緊處理」投資心法指出，長期投資並非買進後一路抱到底，而是必須持續檢視企業基本面與當初的投資理由；若原先的持有條件已經改變，就應重新評估是否調整投資策略，而非單純以股價漲跌作為判斷依據。

從「定期投入」到「持續檢視」，凱基證券也將投資紀律落實到數位工具，投資人可透過台股及美股定期定額服務建立規律投入機制，並運用凱基證券「隨身e策略」APP「我的頁面」，整合查看資產總覽、庫存新聞及投顧研究報告等資訊，協助投資人從投入、持有到後續追蹤，建立更有系統的投資管理方式。

凱基證券表示，市場波動難以預測，投資人除了選擇投資標的，更重要的是建立適合自己的投資紀律，並隨市場與企業狀況持續檢視投資策略。「這招我只講一次」節目由第一線營業同仁分享凱基證券「隨身e策略」APP實用功能，並結合投資知識與實務應用，協助投資人將投資觀念落實於日常操作。本集特別邀請股海老牛解析「抱緊處理」投資心法，從定期投入、長期持有到持股檢視，帶領投資人思考市場漲跌下的投資判斷。更多節目內容及APP實用功能介紹，請鎖定「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/8bbk3m