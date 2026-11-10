中信銀看家族企業…老中青三代各有所好 建議分三個資金池來涵蓋投資

中信銀今日舉行與「影響力投資」相關的家辦最新研究報告發表會，中信銀私人銀行處長楊子宏觀察，家族企業第一代、二代、三代，各有所重視之處，在資金分配上，他建議可分成三個資金池，其中，影響力投資可由第三個資金池來涵蓋，作為創新投資的新機會實驗。

楊子宏分析，家族企業第一代在於由誰來接班，第二代則看到高度變動的環境，且更重視轉型，第三代則是在於結合第一、二代的期許，該如何讓自己在傳承中有一席之地；他也指出，銀行所扮演的角色，則希望幫助不同代際作更好的溝通。楊子宏所說的第一代，年紀在60至70歲，第二代大約40多歲，第三代則是25至30歲。

通常第三代這些年輕人，對於「影響力投資」也很有熱情，楊子宏描述，這些第三代，包括在國外受很好的教育，也在國外知名機構實習，很了解趨勢、概念，只是較沒經驗，因此，爸爸和祖父會常問他們：「你對台灣了解多少？」

但楊子宏也說，他同時也有發現，越來越多家族願談影響力投資，尤其是兒孫的創業熱情，也會受到祖父支持，因為企業家第一代，自己也是白手起家，儘管影響力投資目前占比不高，但畢竟已開始了。

對於「三池理論」，楊子宏說明，第一個資金池，為企業本業，由第一代高度掌控，第二池則為固定收益的資金池，固定產生收益經常用來支持家族一定的生活開銷；第三池為實驗池，涵蓋新機會的投資實驗，包括影響力投資，這二年也看到很多客戶對影響力投資有高度興趣。

台灣影響力投資協會常務理事謝文淵則指出，影響力投資，可有一把尺來衡量，首先，該投資是否發展在其生意之中，例如，生意作越大，影響力越大，其生意的本身，就能解決某種社會問題，而且用創意打開更多商業模式。其二，額外性，如果沒有這個資源進來，就不會發展出這個投資。其三，如何去被衡量？

謝文淵也舉例指出，十多年前，他在大陸成立微型金融機構，就專門輔導養雞業，這機構主要就是幾大家族股東，他們先前已捐了很多錢，現在反而希望能透過投資發揮更大的幫助，他們不要分紅，保底就可以，只是要影響力，希望創造出比較多的就業機會。

楊子宏觀察，影響力投資在家族的最大卡點，就是如何形塑成家族的共同決定。楊子宏指出，影響力投資常是啟動、堅持最難，常取決於第一代對於資源的投入、時點、如何調節，有共識才能走得更久。他也觀察到，比起一般投資，影響力投資最大的態度不同，在於追尋某個理想，家族會找到相關產業鏈，如何把專業機構及專家帶給這些投資者，金融業可以貢獻帶入。

影響力投資，會有哪些跨代歧見？謝文淵指出，跨代落差，經常發生在數量上的期待，例如，是否有很多選項？會鼓勵家族，先投入一部分的資產，然後逐年增加，也要耐心等待合適的項目；其二，投資回報的時間，通常等待更久的時間，不見得三年就有回報；其三，衡量的落差，例如，直接把公司經營的KPI直拉到影響力投資，但往往會因為指標不對，使得KPI出不來，也為此產生歧見。

至於如何調整？謝文淵表示，可從找到對的衡量方式來改善，會問5個問題，包括改變什麼？影響什麼？誰會受益而得到改變？影響程度和範圍多大？貢獻和有意義的程度？風險和落差如何平衡？因此建議，要投資之前就先把目標設定清楚，規則也要設定清楚，例如，落差出現時，會否持續加碼？停損或調整的底限又是什麼？

楊子宏也指出，觀察到很多傳產企業主對影響力投資有興趣。這些企業主已賺很多，想轉投資，過去是房地產，但現在更願意拓展投資的廣度，第三代也會去找創投、私募基金，金融機構也會協助找錢，中信銀在影響力協會也有常務理事，從過程當中也加入這個投資領域。

對於影響力投資比較活絡的領域，楊子宏也回應，投資標的相當多樣化，但通常與家族企業的原從事領域有關係，才更能發揮優勢，雖然也有宗教的，但仍以與其本業上下游的供應鏈投資有關，而且很多影響力投資，是在找下一代的隱形冠軍，例如，在找ESG時，也會去尋找哪些供應商是符合這個標準的。