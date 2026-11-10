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國內指標性女子路跑邁入第十年 2027台新新光女子路跑開放報名

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控攜手旗下四家子公司共同支持2027台新新光女子路跑，迎接賽事第十年。台新銀行法金事業總處執行長陳柏如（左二）、新光人壽副總經理蔡文英（右二）、台新證券執行副總經理翟玉娟（左一）、台新投信副總經理李孟霞（右一）。圖／台新新光金提供
台新新光金控攜手旗下四家子公司共同支持2027台新新光女子路跑，迎接賽事第十年。台新銀行法金事業總處執行長陳柏如（左二）、新光人壽副總經理蔡文英（右二）、台新證券執行副總經理翟玉娟（左一）、台新投信副總經理李孟霞（右一）。圖／台新新光金提供

台新新光金控（2887）持續以企業力量支持體育發展，邁入第十年的「2027台新新光女子路跑」（TS WOMEN RUN）將於2027年4月11日盛大登場，並於10日正式開放報名。「2027台新新光女子路跑」由台新新光金控攜手子公司台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信共同參與支持，透過子公司共襄盛舉，鼓勵更多女性投入運動，並將運動融入日常生活。

台新新光金控總經理林維俊表示，「台新新光女子路跑」每一年都吸引逾萬名女性報名參與，已是國內具指標性的女性專屬路跑活動。台新新光金控長期關注國內體育發展，也鼓勵女性多參與各項運動賽事，從支持專業運動員到推廣全民運動，透過多元形式創造更多女性參與運動的機會，也因此獲得台北市2026年「運動有功—推動運動性別平等獎」肯定，展現企業支持女性運動的具體成果。

「2027台新新光女子路跑」賽事因應台北市政府廣場施工，起跑點將移師總統府前凱達格蘭大道進行，規劃半程馬拉松（21公里）、10公里、3公里及深受歡迎的3公里寵物組，並延續「千金小姐獎勵制度」，鼓勵跑者挑戰個人佳績。此外，亦持續與日本名古屋女子馬拉松及東京表參道女子路跑合作，報名即有機會抽中免費赴日參賽機會。今年特別也攜手乳癌防治基金會，透過賽前健康講座及賽事當天的衛教服務，提升女性自我健康意識，讓運動與健康關懷相互結合。為回饋參賽者，台新銀行準備了多項專屬優惠，使用台新銀行信用卡報名即可享有報名折扣，團體報名還有機會獲得刷卡金回饋，藉由優惠希望鼓勵更多女性相約參賽，一同享受運動樂趣。

台新新光金控長期深耕台灣體育發展，支持助運動種類涵蓋高爾夫球、空手道、籃球、霹靂舞、跆拳道、電競及路跑等多元項目，積極鼓勵選手挑戰國際舞台。台新新光金控也透過推廣「運動培力計畫」，深化運動員及基層體育人才培育，並曾榮獲運動部運動推手獎六項大獎項肯定，展現深耕台灣體育的具體成果。林維俊強調，台新新光金控將持續秉持「認真、創新、永續」的企業精神，整合集團資源，支持台灣體育發展，更盛情邀請女性朋友踴躍報名參與2027台新新光女子路跑。

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