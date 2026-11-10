台銀力挺客家幣2.0 橫跨兌償、發卡、收單三大角色

為推廣客語文化，鼓勵民眾將客語融入日常生活，客家委員會於10月28日舉辦「客家幣2.0宣告記者會」，延續客家幣1.0推動成果，導入TWQR共通支付標準及數位公共建設金流平台，串聯金融機構與電子支付機構。客家幣2.0規劃發放17萬份，使用範圍由客庄進一步擴展至全台；截至記者會當日，已有逾650家合作講客店家加入。

台灣銀行積極響應客家幣2.0，同時擔任兌償、發卡及收單銀行，從民眾領用、店家收款到後端兌償，全面參與客家幣金融服務流程，以金融專業與數位服務量能協助政策落實。

在兌償服務方面，台銀自客家幣1.0即參與計畫，承作數位券兌償作業，首創政府部門合作發放數位振興券的實務經驗。客家幣2.0由台銀再次擔任兌償銀行，協助客家幣發放及後端兌償，持續支持客家幣由客庄走向全台，讓政策型數位支付逐步融入民眾日常生活。

在收單服務方面，台銀近年積極推展特約商店導入TWQR，並協助宣傳客家幣2.0特約店家甄選計畫。採用台銀TWQR商店收單服務的店家，可於民眾消費後即時對帳，款項最快於次日存入商店存款帳戶，有助縮短店家等待入帳的時間。

在發卡服務方面，台銀預計推出「50元加碼數位券」抽獎活動，凡領取客家幣並於116年3月31日前全數使用完畢之民眾，即有機會獲得50元加碼數位券，限量1,000名，藉此鼓勵民眾開通數位券錢包、領取及使用客家幣，並享有加碼優惠。透過兌償、發卡及收單三大角色的完整串聯，每一筆客家幣交易不僅是一次便利的數位支付，也能成為民眾開口講客語、讓客語走進生活的契機，深化金融服務與語言文化傳承的連結。

台銀表示，從客家幣1.0到2.0，將持續深化參與，發揮金融專業與數位服務量能，支持重要政策落實，提供安全、便利的數位金融服務，串聯民眾、商家與在地生活，為國家發展注入更多動能。