家族財富傳承結合影響力投資 中信政大PIIPS模型助精準布局

中信政大產學合作家族辦公室研究智庫發布第三篇《企業家族「影響力投資」的思考與實踐》報告，研究探討家族企業從事慈善與影響力投資的動機，並首次提出「慈善與影響力投資組合選擇模型」（Philanthropy and Impact Investing Portfolio Selection Model, PIIPS），從家族信念與價值傳承、財務報酬、社會報酬、風險承受度四大構面分析，協助高資產家族辨識符合自身特性的投資配置方向，延續家族價值。

根據中信銀行與波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）發布的《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》發現，第二、三代新富世代的需求，相較創富世代著重穩健保值、稅務與財富傳承，更期待慈善公益的安排不僅是純粹的捐款，而是將財富與永續、慈善及社會影響力結合，擴大家族的價值與文化。

慈善與影響力投資亦逐漸成為世代交替下值得關注的新需求，金融機構與家族辦公室的角色將從資產管理，進一步延伸至家族治理、跨代溝通與社會影響力布局。

企業家族「影響力投資」的思考與實踐報告由政大特聘教授許永明主筆，報告指出，家族推動慈善與影響力投資，第一步需確認家族價值與欲解決議題的一致性，依序盤點資源、制定目標與策略、建立衡量指標，並定期檢視財務與影響力績效報告，量身打造且持續調整，找出最適合家族的作法。

許永明建議以PIIPS模型作為投資資金配置的決策工具，PIIPS模型基於傳統投資學的理論，以報酬及風險等兩個面向，檢視資產及資產所構建的投資組合。針對慈善、影響力投資、社會責任投資、對社會無害投資及一般財務投資等五種投資工具，對應家族信念與價值傳承、財務報酬、社會報酬、風險承受度四大構面，評估高資產家族對於五種投資工具的需求與資金配比，作出最適投資組合的配置建議。