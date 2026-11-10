家族找「影響力投資」成新風潮 中信銀：企業主擬找出下一代隱型冠軍

中國信託銀行攜手政治大學成立中信政大產學合作家族辦公室研究智庫，今日發布第三篇《企業家族「影響力投資」的思考與實踐》報告，首次提出「慈善與影響力投資組合選擇模型」（PIIPS），除了政大保險與風管系特聘教授許永明提出報告說明，中信銀私人銀行處處長楊子宏對於家族企業找尋影響力投資表示，投資標的相當多樣化，但通常與家族企業的原從事領域有關係，而且經常是在找下一代的隱形冠軍。

楊子宏指出，從自家本業出發，才更能發揮優勢。他觀察，影響力投資標的，雖然也有宗教的，但仍以與其本業上下游的供應鏈投資有關，而且很多影響力投資，是在找下一代的隱形冠軍，例如，在找ESG時，也會去尋找哪些供應商是符合這個標準的。

中信銀個金執行長楊淑惠表示，中信銀行觀察到家族企業傳承課題，已從有形資產移轉至家族信念、社會責任與長期影響力，因此結合學術研究與金融實務經驗，協助家族釐清自身理念與目標，讓慈善及影響力投資成為凝聚跨世代共識、實踐家族理念的機會，提供家族企業思考判斷與行動的方法。

根據中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）發布的《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》發現，第二、三代新富世代的需求，相較創富世代著重穩健保值、稅務與財富傳承，更期待慈善公益的安排不僅是純粹的捐款，而是將財富與永續、慈善及社會影響力結合，擴大家族的價值與文化。慈善與影響力投資亦逐漸成為世代交替下值得關注的新需求，金融機構與家族辦公室的角色將從資產管理，進一步延伸至家族治理、跨代溝通與社會影響力布局。

政大保險與風管系特聘教授許永明指出，家族成員若可以透過作慈善來合作，「家『合』萬事興」，還可以提供「類保險」效果，指平常作好事的家族，研究顯示，股票不易下跌，即使出事，也較能得到投資人的原諒。

許永明表示，要看企業家族的財富在哪個階段，若是創富階段，財務報酬要較高，若在守富階段，則可多一些社會報酬的考量。例如家族企業生意較好、家族成員對於作哪些好事有一致的看法，則可有更多配置在社會報酬。

許永明指出，國外影響力投資的規模，若有特別去看有幫助社會改善的投資總金額，大約在1.5兆美元左右，目前在國外的案例已很多，例如非洲賴比瑞亞利用海水發電改善鄉下電力不足、荷蘭創業發展銀行投資風力發電來改善空氣品質，有些影響力的發揮是來自於原本經營商業模式，有點類型於社會企業，給工作的機會，工具可以是股權、債權或是和農夫簽定的契作保證協議。

而台灣企業家族若想作影響力投資，該如何規畫？許永明表示，要確立家族對於作好事的價值眼光和使命目標，這也在於建立起改善社會環境看法的一致性；接下來，就要盤點資源，若可以跟著家族本業去作好事，結合競爭優勢，會更有效率、效果，並尋求外部資源，例如好的家辦團隊的合作。

許永明表示，影響力投資的步驟，包括了確認目標一致性、盤點資源、制定目標策略、建立衡量指標、定期檢視財務與影響力績效報告、量身打造及持續調整。

至於如何分配家族的投資資金？許永明建議，PIIPS模型從財務報酬、社會報酬，和風險承受度和家族信念與傳承等構面出發，可據此來評估高資家族對於慈善、影響力投資、社會責任投資、對社會無害投資及一般財務投資等五種投資工具的需求和資金的配比，來作出最好的投組建議。