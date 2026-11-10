台資銀行首家！北富銀獲准設立韓國首爾分行 拓展亞太金融網絡

為拓展亞太金融服務網絡，台北富邦銀行10日獲金管會核准設立韓國首爾分行，待後續於韓國當地之申請獲准後，將成為首家在韓國設立分行的台資銀行，為台韓企業及跨國客戶提供更在地化的跨境金融服務。

北富銀表示，韓國經濟基本面穩健，持續獲得國際三大信評機構給予高投資等級評價，金融監理制度成熟。設立韓國首爾分行可進一步完善本行東北亞布局，深化台韓雙邊貿易支援，參與優質市場成長動能並掌握企業海外擴張商機，提升本行服務台韓及跨國企業客戶之完整性。

待首爾分行開業後，可直接承作韓元與外幣授信、存款及貿易融資等，客戶能在當地取得營運資金，並以韓元支應當地支出，降低財務成本，促進台韓雙邊經貿成長。同時，分行亦將整合富邦集團資源，為客戶在韓國的營運發展提供多元化的專業服務。

此外，韓國企業近年分散海外產能，海外子公司的營運資金與資本支出需求持續擴大。首爾分行與韓企總部建立往來後，可進一步串聯北富銀在大中華區、日本、東南亞及澳洲的據點，為韓企海外子公司提供跨境金融資源，滿足企業海外擴張帶來的融資與避險需求。

以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，北富銀積極拓展海外據點，2026年東京分行、雪梨分行已陸續開業，首爾分行的加入，能進一步完善北富銀亞太布局，提升服務台韓及跨國企業客戶之完整性，並有助培育具亞洲區域經驗之國際金融人才，建構更完整專業的跨境服務平台，成為客戶邁向全球市場最堅實的後盾。