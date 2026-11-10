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擴大亞資中心動能 金管會鬆綁私募基金人數上限

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
擴大亞資中心動能，金管會宣布鬆綁私募基金人數上限。聯合報系資料照
擴大亞資中心動能，金管會宣布鬆綁私募基金人數上限。聯合報系資料照

為擴大亞洲資產中心發展空間，金管會今日宣布將境內高資產大戶的跨境資金理財範圍再放寬，其中，將開放高資客戶可透過信託方式投資外國虛擬資產ETF（指數型股票基金），而且放寬銀行自身引進銷售的未具證境外基金，得不受單一境外基金客戶總數99人限制，讓未來高資大戶投資私募基金的空間更大。

在跨境金融服務方面，為回應銀行高資產客戶對海外資產管理服務的需求，金管會此次也將銀行跨境金融服務範圍，擴大至境內高資產客戶所持有海外資金，另一方面，也明定本國銀行辦理相關服務範圍應以客戶持有的海外資金為限，且不得以協助客戶資金移轉境外為招攬訴求。

為提升客戶投保便利性，此次鬆綁相關規定亦新增保險業得試辦設置預繳保費專屬帳戶的保險商品，並開放國際保險業務分公司（OIU）對非大陸的境外客戶採遠距投保方式辦理。

此次亦開放銀行得與證券商簽訂契約後，銷售證券商受託管理或子公司擔任普通合夥人的私募股權基金。

金管會此次的開放，是透過修正「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」來進行，透過優化既有試辦業務項目及新增試辦業務項目，來推動亞洲資產管理中心注入新動能；金管會也指出，自114年4月1日訂定發布該規定以來，截至目前已核准62家金融機構進駐專區試辦業務。

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