網路投保年金險星座調查 這個星座拿下雙冠王

哪些星座最愛在網路投保年金險？根據凱基人壽最新網路投保年金險星座大調查，結果發現，向來給人重視分析與平衡印象的天秤座，今年異軍突起，一舉拿下「投保張數」及「保費總額」雙冠王，投保張數占比達20%，保費總額占比更高達58%；另外，雙魚座及巨蟹座則分別位居投保張數的第二及第三名。

凱基人壽提醒，星座投保排名有高低，但退休準備卻不分星座，重要的是應及早開始，善用適合自己的金融工具，逐步累積退休資產。

凱基人壽指出，年金險具有累積資產及未來給付的特性，可作為民眾退休規劃的工具之一。以「凱基人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」(以下簡稱「e卡得利」為例，民眾可依個人收入及資金安排，選擇「躉繳」、「定期彈性繳」或「不定期彈性繳」。平時可透過定期投入養成理財紀律，領取年終獎金或有額外可運用資金時，也能視需求增加投入；搭配信用卡繳費的便利性，讓退休準備更容易融入日常生活，循序累積未來的退休資金。

另外，除了星座排名，網路投保年金險的投保年齡分布，也呈現不同世代的參與樣貌。根據凱基人壽內部統計顯示，2026年以31至40歲族群投保人數最多；若從保費總額來看，則以61至70歲族群占比最高，已從2025年的10%攀升至2026年的37%，顯示樂齡族群在年金險保費結構中的比重明顯提升。

凱基人壽建議，青壯年族群可善用時間優勢，透過定期投入逐步累積退休準備；接近退休或已退休的族群，則應盤點既有資產、預估生活支出，依個人財務需求審慎安排資金配置與退休金流，讓不同人生階段都能掌握退休自主權。