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全球人壽董事長林文惠變身一日超級客服 普及聽障友善 聚焦公平待客

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全球人壽董事長林文惠（右）變身一日超級客服，普及聽障友善Podcast聚焦公平待客。圖／全球人壽提供
全球人壽董事長林文惠（右）變身一日超級客服，普及聽障友善Podcast聚焦公平待客。圖／全球人壽提供

全球人壽今年獲金管會115年度「公平待客原則評核」前50%壽險業者，持續深化公平待客作為，展開一系列服務與制度優化行動。董事長林文惠親自變身一日超級客服到第一線傾聽保戶真實需求、攜手社團法人中華民國啟聰協會舉辦「聽障友善服務」教育訓練課程，並推出全新「公平待客 Podcast」系列節目，透過深度對談向社會各界傳遞金融友善的價值與推動成果。

全球人壽「一日客服」活動，多年來由董事、總經理多次親至第一線傾聽保戶真實聲音，作為後續制度優化與服務精進的重要依據，掌握現行服務流程中的關鍵痛點，縮短從現場到決策的距離，今年林文惠變身一日超級客服參與客服電話接聽，結束一日客服體驗後，林文惠指示，隨著保戶對數位服務的需求日益提升，不僅應持續精進數位服務功能與強化系統穩定性，同時要積極評估AI應用導入，以提升客戶服務品質及數位服務體驗。

同時，為提升同仁對身心障礙族群需求的理解與服務能力，全球人壽繼於總公司及各分公司辦理「視障友善服務」教育訓練後，今年下半年再攜手中華民國啟聰協會，於總公司、桃園分公司舉辦「聽障友善服務」教育訓練課程，透過實際體驗與交流，強化同仁的同理心與友善服務意識。

此外，全球人壽規劃推出全新「公平待客 Podcast」系列節目。本系列節目共規劃八集，由主持人吳建恆擔任主持人，邀請全球人壽董事長林文惠、總經理馬君碩、董事蔡金拋、獨立董事陳錦稷、獨立董事林國彬、行政長韋亭旭、直營通路業務長暨資深副總經理賴庭宇及寰瀛法律事務所律師黃國銘等重量級嘉賓擔任與談人。主題涵蓋公司治理、客戶權益保障、服務創新、數位發展及風險管理等面向，藉由不同角色與專業視角的交流，呈現全球人壽如何將公平待客精神落實於經營決策、商品與服務設計，以及客戶互動的有趣環節。

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