「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」關注影響力傳承

全球影響力投資市場持續成長，家族企業更重視累積家族社會情感財富，發揮社會影響力。中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手國立政治大學（簡稱「政大」）成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，10日發布第三篇《企業家族「影響力投資」的思考與實踐》報告，研究探討家族企業從事慈善與影響力投資的動機，並首次提出「慈善與影響力投資組合選擇模型」（Philanthropy and Impact Investing Portfolio Selection Model, PIIPS），從家族信念與價值傳承、財務報酬、社會報酬、風險承受度四大構面分析，協助高資產家族辨識符合自身特性的投資配置方向，延續家族價值。

「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」報告發布茶會由中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、私人銀行處處長楊子宏資深副總經理、私人銀行經營部部長莊順卿副總經理，以及政大特聘教授許永明、台灣影響力投資協會常務理事謝文淵與香港中文大學榮休教授范博宏共同出席。楊淑惠執行長表示，中信銀行觀察到家族企業傳承的課題，已從有形資產移轉至家族信念、社會責任與長期影響力，因此結合學術研究與金融實務經驗，協助家族釐清自身理念與目標，讓慈善及影響力投資成為凝聚跨世代共識、實踐家族理念的機會，提供家族企業思考判斷與行動的方法。

根據中信銀行與波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）發布的《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》發現，第二、三代新富世代的需求，相較創富世代著重穩健保值、稅務與財富傳承，更期待慈善公益的安排不僅是純粹的捐款，而是將財富與永續、慈善及社會影響力結合，擴大家族的價值與文化。慈善與影響力投資亦逐漸成為世代交替下值得關注的新需求，金融機構與家族辦公室的角色將從資產管理，進一步延伸至家族治理、跨代溝通與社會影響力布局。

《企業家族「影響力投資」的思考與實踐》報告邀請政大特聘教授許永明主筆，報告指出，家族推動慈善與影響力投資，第一步需確認家族價值與欲解決議題的一致性，依序盤點資源、制定目標與策略、建立衡量指標，並定期檢視財務與影響力績效報告，量身打造且持續調整，找出最適合家族的作法。

許永明教授進一步建議以PIIPS模型作為投資資金配置的決策工具，PIIPS模型基於傳統投資學的理論，以報酬及風險等兩個面向，檢視資產及資產所構建的投資組合。針對慈善、影響力投資、社會責任投資、對社會無害投資及一般財務投資等五種投資工具，對應家族信念與價值傳承、財務報酬、社會報酬、風險承受度四大構面，評估高資產家族對於五種投資工具的需求與資金配比，作出最適投資組合的配置建議。

中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，影響力投資對許多人而言仍相對陌生，除了避開菸酒等特定產業的責任投資外，還涵蓋更多元的投資面向。本次特別邀請影響力協會夥伴分享，深入介紹從慈善捐贈到投資之間的不同光譜，協助家族企業了解如何透過資金運用，創造正向社會影響力。

楊淑惠指出，中信銀規劃家族企業系列報導，第一期聚焦家族資產，第二期探討企業經營與傳承，本次則進一步延伸至慈善、投資影響力及影響力投資議題。未來將繼續與政治大學合作，規劃九篇深度報導，協助台灣家族企業及大型家族探討財富治理與永續傳承。

楊淑惠表示，影響力投資不會只討論一次，後續將持續深入探討，明年也將特別聚焦企業股權處理方式，協助家族企業提前思考股權安排與世代交接。