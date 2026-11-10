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國泰世華銀行首摘台灣最佳另類投資私人銀行大獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行私人銀行憑藉深耕另類投資市場的專業實力與前瞻布局，榮獲國際權威金融媒體《PWM & The Banker》Global Private Banking Awards 2026「Best Private Bank for Alternatives（Taiwan）」大獎。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行私人銀行憑藉深耕另類投資市場的專業實力與前瞻布局，榮獲國際權威金融媒體《PWM & The Banker》Global Private Banking Awards 2026「Best Private Bank for Alternatives（Taiwan）」大獎。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華銀行憑藉深耕另類投資市場的專業實力與前瞻布局，今年榮獲國際權威金融媒體《PWM & The Banker》Global Private Banking Awards 2026「Best Private Bank for Alternatives （Taiwan）」大獎，首度獲得此項國際殊榮。此次獲獎彰顯國泰世華私人銀行在另類投資領域的產品布局、專業顧問服務及客戶經營成效獲得國際評審肯定，展現台灣私人銀行服務接軌國際的專業競爭力。

面對全球市場波動加劇及高資產客戶投資需求日益多元，國泰世華私人銀行長期將另類投資視為客戶資產配置中的重要一環，亦是台灣最早引進私募市場投資方案的本土私人銀行之一。多年來持續打造多元且完整的另類投資平台，產品涵蓋私募股權、私募債權、避險基金、基礎建設及實質資產等多元策略，協助客戶在追求長期資本增值的同時，提升投資組合的風險分散效果。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，此次首度榮獲國際最佳另類投資私人銀行大獎，不僅是對國泰世華長期投入另類投資領域的肯定，也展現了結合集團資源與全球投資網絡的優勢。憑藉集團長期參與全球私募市場投資的經驗，國泰世華私人銀行建立與多家國際頂尖資產管理機構及私募基金管理人的深厚合作關係，持續為客戶引進具稀缺性的投資機會，並透過嚴謹的盡職調查與持續監控機制，強化投資品質與風險管理能力。

除了持續拓展產品及投資機會外，國泰世華私人銀行亦重視客戶的投資認知與專業諮詢服務。考量私募市場具備投資期間較長、流動性較低及架構相對複雜等特性，因此透過專業顧問團隊協助客戶理解投資架構、風險來源及報酬驅動因素，建立更完整的投資認知，並依據客戶整體資產配置、風險承受度及長期財務目標，評估適合的配置方式，讓另類投資成為整體財富管理規劃的一環。

在投資認知深化與專業服務雙軌推動下，國泰世華私人銀行另類投資業務持續穩健成長，資產管理規模維持強勁成長動能，展現高資產客戶對另類投資配置的接受度與信任度持續提升，也反映國泰世華私人銀行在資產配置規劃、投資顧問服務及長期財富管理上的專業實力與市場肯定。

展望未來，國泰世華私人銀行將持續深化全球另類投資布局，拓展與國際資產管理機構、投資夥伴的合作，並發揮集團資源優勢，串聯新加坡、香港及台灣三地服務網絡，為高資產客戶提供更全面的全球投資視野與多元資產配置選擇，逐步朝亞洲卓越私人銀行的願景邁進。

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