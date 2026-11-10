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創全國先例！北市獲永續連結債券SLB資格認可 預計明年1月發行永續債

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府。聯合報系資料照
台北市政府。聯合報系資料照

北市長蔣萬安周四將請假拚選戰，今選舉投票前最後一次主持市政會議，蔣今市政會議宣布，北市府率全國各政府機關之先，取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」（簡稱SLB）資格認可，將城市「減碳」績效與政府債券發行條件連結，不僅創政府籌資新模式，更展現台北市以財政創新支持淨零轉型、落實永續治理的決心。

北市府2024年已率全國地方政府之先，發行社會責任債券，以捷運建設作為資金運用項目，截至今年10月底，已累計發行7檔、150億元，總發行額度居全國地方政府之冠。此次規劃發行的SLB，與社會責任債券最大的不同，在於募集資金不以特定建設項目為限，而是透過債券財務條件與永續績效目標連結，為市府債務管理開創更多可能。

財政局表示，台北市已率全國之先，制定「台北市淨零排放管理自治條例，將2050淨零排放目標法制化，並訂定2030年減碳40%、2040年減碳65%及2050年淨零排放的階段性目標。市府由環保局統籌推動各項減碳政策，並積極導入「碳預算」管理機制，強化減碳績效的量化管理及政策執行力。

為進一步結合財政管理與氣候治理，財政局攜手環保局，依據台北市淨零排放路徑，共同完成SLB計畫書，將溫室氣體減量納入債券關鍵績效指標（KPI），並設定永續績效目標（SPT），使債券本息支付條件與減碳成果連動。透過明確的績效衡量、資訊揭露及外部評估機制，讓減碳承諾不再只是政策宣示，更成為可以追蹤、驗證的具體行動。

財政局長胡曉嵐表示，這次取得SLB資格認可，最大的意義不只是多了一項籌資工具，而是讓財政政策成為推動城市永續轉型的重要力量。過去政府發行公債，主要著重於資金籌措與債務管理；如今透過SLB機制，將減碳績效與債券財務條件連結，並接受外部專業評估及市場檢視，不僅提升政策透明度與公信力，也讓台北市的淨零承諾更具體、更可信，展現首都接軌國際永續金融市場的企圖心。

胡表示，今天北市府取得櫃買中心認可，接下來就會跟各機構、企業邀標，截止投標後就會開標，並決定認購資格、認購多少、利率等，就會正式發行債券。胡說，北市府取得發行許可是一個里程碑，並獲國際認證，預計最快12月開標、明年1月正式發行。

永續 債券 北市

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