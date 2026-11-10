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華銀攜手海灣繪本館 兒童歌舞劇「夢幻雞排大冒險」學守信與互助

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行與海灣繪本館攜手，在台中市大甲高中表演藝術館舉辦「夢想好好玩」親子劇場日。圖/華南銀行提供
華南銀行與海灣繪本館攜手，在台中市大甲高中表演藝術館舉辦「夢想好好玩」親子劇場日。圖/華南銀行提供

華南銀行為推廣藝術文創及金融知識向下紮根，11月8日與海灣繪本館攜手在台中市大甲高中表演藝術館舉辦「夢想好好玩」親子劇場日，請到知名大開劇團演出兒童歌舞劇《夢幻雞排冒險》，透過歡樂歌舞傳遞「遵守承諾、誠信負責、互助互信」的重要價值，吸引超過700名親子共襄盛舉，現場更有華南銀行同仁志工熱情引導、陪同互動。

台中市海灣故事文化創意協會的據點「海灣繪本館」，其座落於臺中市清水眷村文化園區，典藏逾4000多冊台灣原創繪本，每年舉辦逾百場親子閱讀及藝文活動，深化親子共讀與培養文化素養，期盼將更多好故事傳遞到臺灣偏鄉各角落；大開劇團亦連續19年榮獲文化部「TAIWAN TOP演藝團隊」，長期致力於戲劇教育推廣，這次共同邀親子在假日午後免費入場看戲，讓人人共賞、共樂，共享專業演員的精彩演出。

華南銀行中區通路管理中心協理劉秀鈴表示，本次特別召集20名同仁組成志工團隊，在場內外迎賓、介紹、協助期待不已的親子合影，將榮獲公平待客原則評核肯定的暖心服務，從營業廳延伸至社會各角落，發揮同理關懷與主動協助的精神，協助打造溫暖、安心且無障礙的友善環境。

海灣繪本館表示，《夢幻雞排大冒險》靈感來自七爺、八爺信仰，劇中「阿七與阿八」是一對攜手追夢的好兄弟，因被欺騙，展開了一段關於「承諾與責任」的奇幻冒險；大開劇團也指出，本劇透過貼近兒童生活經驗的戲劇情境，傳遞誠信、責任感與正確金錢觀念，將抽象的品格教育轉化為易理解的生活行動，落實日常生活中。

華南銀行表示，本劇所強調的守諾、誠信、互助等重要精神，和華南銀行長期秉持的企業精神不謀而合，今年度也持續支持海灣繪本館親子繪本閱讀推廣、故事講師與繪本創作者培訓及繪本展與故事沙龍等多元活動，突顯華南銀行長期支持本土文化、關注弱勢族群之努力，更是貫徹聯合國永續發展目標（SDGs），未來將持續深化公益行動，並持續鼓勵員工實踐社會關懷或生態保護等工作，與社會攜手邁向共融共好。

繪本 雞排 冒險

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