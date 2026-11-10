離岸風電承攬商破產波及銀行曝險危機 龔明鑫揭台電後續處理

富崴能源承攬「台電二期離岸風電計畫」，卻因財務危機宣告破產，牽連主辦行銀行團面臨新台幣逾60億元的曝險危機。經濟部長龔明鑫表示，主要是富崴跟銀行團之間有債務問題。台電跟富崴簽約，有押金在台電。等工程完成，台電將視情況將押金剩餘的錢還給銀行團，錢不會進到富崴的帳戶。

行政院長卓榮泰10日率部會團隊赴立法院進行總質詢備詢。

立委林德福質詢指出，近期多家大型銀行踩雷，森崴能源旗下子公司富崴能源承攬「台電二期離岸風電計畫」，卻因財務危機宣告破產，牽連主辦行中國信託銀行及九大公股行庫，面臨新台幣60億至67億元的曝險危機。銀行方表達，希望融資採購設備的金額，能由台電撥款來清償。

龔明鑫說明，台電公司是跟富崴簽約，富崴是統包商，由其向銀行團貸款，這是兩層關係。主要是富崴跟銀行團之間有債務問題。台電跟富崴簽約，逾90%的金額也已經付了，有押金在台電。等到工程完成，看看押金要扣多少，剩的錢再視情況還給銀行團，錢絕對不會進到富崴的帳戶。

另外，林德福談及，中油虧損的原因，一部分是因為「割中油的肉，來補台電的血」，為錯誤的能源政策買單。外界也有質疑，增資中油2,338億元，目的是要投資美國阿拉斯加天然氣的管線開發。

龔明鑫表示，中油是國營事業，所有對外投資或相關採購計畫，基本上會編到預算之中，並通過立法院的審查後，才可以執行。這起天然氣開發案，現在都在多方協商當中。這個案子如果成功的話，能保障我國能源供應源，價格合理，運輸距離很近，對於安全韌性是很好的保障。

林德福也關切，台電的離岸風電第一期計畫，發電量連續四年未達標，台電去年在電網分攤計算缺失，存在合約漏洞問題，損失了121.3億元。從2022年起，台電增資或撥補，累計至少4,000億元。台電連年虧損，又屢遭審計部查核財務的疏失。

龔明鑫說明，台電爭取撥補預算，是國際天然氣價格原因所造成。台電於2022年到2024年連續虧損，是因為烏俄戰爭所產生的天然氣價格上升。事實上，台電去年是賺錢的。從COVID-19到後來烏俄戰爭，台電吸收很多電價漲幅成本，基本上都是為了照顧民生。

龔明鑫提到，從2025年4月到現在，產業電價上漲60%，其中台電吸收很多漲幅。用電大戶的電價收費有調整過，但民生用電的電價，政府是持續維持不調漲。實際上電費成本將近4元，民生用電才2元多，基本上就是為了穩定民生物價。