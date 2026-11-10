挑戰市場最高 LINE Bank 台幣定存12、13個月年利率2.5% 不限新資金

富崴能源承攬「台電二期離岸風電計畫」，卻因財務危機宣告破產，牽連主辦行銀行團面臨新台幣逾60億元的曝險危機。經濟部長龔明鑫表示，主要是富崴跟銀行團之間有債務問題。台電跟富崴簽約，有押金在台電。等工程完成，台電將視情況將押金剩餘的錢還給銀行團，錢不會進到富崴的帳戶。

2026-11-10 13:32