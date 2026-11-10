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挑戰市場最高 LINE Bank 台幣定存12、13個月年利率2.5% 不限新資金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

近期金融市場震盪，尋求資金穩健配置的需求升溫，LINE Bank（連線商業銀行）宣布「新台幣專案定存」年末強勢再加碼，祭出市場最高12、13個月存期年利率2.5%，不限新戶、不限新資金。即日起至2027年1月4日止，新台幣專案定存每位存戶最多可存20筆、單筆最高300萬元，總存額每人最高6,000萬元，滿足大規模資金停泊需求。

連線銀行表示，本次新台幣專案定存提供多元存期，12、13個月存期年利率2.5%，6至11個月存期年利率1.88%，客戶可依個人財務藍圖、資金運用時程自由配置；每人最多可開20筆專案定存，有利客戶分批安排資金，在市場波動期間兼顧收益與資金配置彈性，實現資金效益最大化。

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