金控股10月定期定額排名出爐 前十大交易戶5家月增、5家月減

台股在10月下跌2,728點，反觀上市金融保險指數10月不僅逆勢上漲6.72%，指數更在10月底創歷史新高，成為資金避風港。根據證交所統計10月定期定額交易戶數，其中，前十大金控股的交易戶數排名與9月相比僅小幅洗牌，變化不大，交易戶數與9月相比則是5家增加、5家衰退。

根據證交所最新公布定期定額交易戶數統計排行月報，10月個股定期定額戶數前20名當中，就有12檔為金融股標的，其中依交易戶數排序分別為玉山金、兆豐金、中信金（2891）、富邦金（2881）、元大金（2885）、第一金（2892）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）、國泰金（2882）、合庫金（5880），另外，還有銀行股台企銀（2834）、華南金（2880）擠進前20名榜單。

以金融股前十大交易戶數來看，清一色都是金控股，若與9月相比，排名微幅變化，主要是9月國泰金排名第十，不過10月上升至第九；而合庫金9月排名第九，10月則下滑至第十，其餘排名大致與9月相同。

進一步觀察前十大金控股的交易戶數，其中，與9月相比，交易戶數增加的有5家，包括富邦金增加271戶、元大金增加204戶、永豐金增加62戶、國泰金增加46戶、台新新光金增加20戶；反觀也有5家交易戶數呈現衰退，包括兆豐金減少2,663戶、第一金減1,633戶、合庫金減1,443戶、中信金減141戶、玉山金減62戶。