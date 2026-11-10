合庫銀行持續加強AI預警技術 前十月警示帳戶較去年減少970戶

因應犯罪集團手法千變萬化，合作金庫銀行持續導入AI科技防詐，運用人工智慧技術識別高風險帳戶，提前攔阻可疑金流。透過AI預警模型，提升異常交易偵測能力，並以智慧化監控機制強化風險管理，持續精進防詐量能。

AI預警模型依據客戶交易行為建立動態風險輪廓，當交易偏離客戶既有行為模式時即觸發警示，有助於提升異常交易辨識能力，在強化風險控管的同時，兼顧客戶交易便利性與服務體驗。

此外，合作金庫銀行參與AI防詐模型聯合學習驗證已展現階段性成果，後續將透過跨機構協作及共享防詐智慧，進一步提升金融體系整體防詐韌性，踐行守護客戶資產安全的承諾。

合作金庫銀行深耕防詐不遺餘力，除持續精進科技阻詐措施，亦透過數位開戶安全機制及臨櫃關懷提問等多元措施，建立從開戶到交易之全流程風險控管架構。合作金庫銀行1至10月警示帳戶已較去年同期減少970戶，降幅達32%；同時第一線同仁積極攔阻詐騙，截至10月底止累計攔阻件數共計238件，金額約2.89億元。