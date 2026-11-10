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臺北市政府率先推動SLB 政府永續籌資邁出新步伐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

北市政府近期規劃發行可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond，SLB），透過將城市減碳及資源循環目標與債券本息支付條件相連結，展現市府積極達成永續發展目標之決心。為推動本次發行計畫，臺北市政府在10日取得櫃買中心SLB資格認可，成為我國首家取得該項資格認可的政府機關，不僅開創政府機關運用資本市場工具推動淨零轉型的新模式，亦為我國永續發展債券市場再添重要里程碑。

櫃買中心表示，不同於綠色債券等專項資金債券，SLB不以所募資金投入特定綠色或社會效益投資計畫為必要條件，而是由發行人設定具重大性及挑戰性之可持續發展關鍵績效指標（KPI）及可持續發展績效目標（SPT），並將目標達成情形與債券本息支付條件連結，透過財務誘因強化發行人履行永續發展承諾。SLB可協助政府機關將整體永續施政目標與債券籌資相結合，並大幅提升政府推動永續發展的籌資彈性。

本次臺北市政府選定「溫室氣體範疇一與範疇二合計排放量」及「資源回收率」作為可持續發展關鍵績效指標，分別設定2030年溫室氣體排放量較2005年減少40%，以及2030年資源回收率達70%之目標，涵蓋城市淨零轉型與循環經濟兩大重要政策方向，並訂有未達成目標則調升債券票面利率之機制，藉此提升市府落實相關政策之執行動能。此外，臺北市政府將定期揭露相關指標之績效表現，並取得獨立第三方驗證，以強化永續發展績效之透明度及可信度。

由於SLB具票面利率與可持續發展績效目標相連結之特性，在SLB投資會計處理方面，金管會已於2025年開放提前適用國際財務報導準則第9號（IFRS 9）有關金融資產分類之修正規定，會計研究發展基金會亦於同年12月發布投資SLB之相關會計處理問答集，提供投資人金融資產分類之實務參考，有效降低會計適用之不確定性，促進SLB市場發展。

展望未來，櫃買中心將持續配合國發會「兆元投資國家發展方案」推動政府發行永續發展債券、引導民間資金參與公共建設之政策方向，深化與中央及地方政府機關之交流，並提供永續發展債券個案諮詢及實務協助，鼓勵更多政府機關善用永續發展債券籌資。同時，櫃買中心亦將參考國際永續金融發展趨勢，研議建置專案債券、氣候轉型債券等新商品制度，以滿足發行人多元籌資需求，完善我國永續發展債券市場生態系。

永續 北市 櫃買中心

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