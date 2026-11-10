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日圓匯率陷拉鋸戰 市場預期日銀將加速升息
受國際油價回落影響，日圓兌美元走勢短暫轉強至157，隨後又貶至接近158，國銀指出，日本銀行10月公布的「意見摘要」顯示，部分政策委員認為日本基礎通膨已大致符合2%的通膨目標，支持進一步升息，市場預期截至明年中以前升息3次左右。
然而，也有委員主張應採取審慎態度，顯示日銀後續貨幣政策仍存在不同看法。國銀認為，後續政策動向及日本公債殖利率變化，將是影響日圓走勢的重要因素。此外，日本30年期公債標售結果也將檢視市場對長天期債券的需求，進而牽動殖利率表現，日圓短線走勢仍須留意美元變化及日銀升息預期。
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