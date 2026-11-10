日圓匯率陷拉鋸戰 市場預期日銀將加速升息

中華郵政放寬ATM現金存款額度，自11月12日起，郵局ATM單筆存款金額上限將由現行6萬元提高至10萬元，符合條件的民眾存入現金可望減少分次操作。不過，此次僅適用於「郵局卡存入本張郵局卡帳號」及「他行卡存入本張銀行卡帳號」兩種交易，無卡存款單筆及每日最高額度仍維持3萬元，每次存入鈔券張數也維持100張上限。

2026-11-10 10:09