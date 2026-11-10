台股開高走低、漲點急縮逾600點 新台幣由升轉貶逼近33元

台股今日早盤一度大漲逾1400點，重返43000點大關，但隨後賣壓湧現，指數快速下殺、漲幅明顯收斂，帶動新台幣匯率也由升轉貶，午盤收在32.951元，貶值6.9分。

新台幣今日以32.84元，升值4.2分開盤，早盤一度隨著股市氣旺，最多升值8.8分。不過，外資持續出脫，台股漲勢縮減，匯市美元買盤逐漸增強，新台幣十點之後由紅翻黑，午盤接近收在最低點，距離33元僅剩一步之遙，盤中高低價差達1.7角。

匯銀人士表示，台股受到美股科技股反彈激勵，加上政府護盤，原本預期今日有望持續上攻，不過市場追價力道不足，連帶匯率表現也偏弱。

不過，匯銀人士分析，美股似乎有回穩跡象，外資匯出力道雖不低，也不若上周兇狠，中央銀行午盤過後應會適度調節，此外，新台幣32.8元上下，出口商近日拋匯的意願轉強，都有助於匯價維持穩定，後續除觀察外資匯出動向，央行是否會持續調控匯價，都是33元關卡能否守住的關鍵因素。