全球人壽董事長林文惠變身一日超級客服 普及聽障友善 Podcast

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，致力成為有溫度的保險公司，今年榮獲金管會2026年「公平待客原則評核」前50%壽險業者。今年持續深化公平待客作為，展開一系列服務與制度優化行動。包括由董事長林文惠親自變身一日超級客服到第一線傾聽保戶真實需求、攜手社團法人中華民國啟聰協會舉辦「聽障友善服務」教育訓練課程，並推出全新「公平待客 Podcast」系列節目，透過主持人與高階主管等重量級來賓的深度對談，向社會各界傳遞金融友善的價值與推動成果。

全球人壽「一日客服」活動，多年來由董事、總經理多次親至第一線傾聽保戶真實聲音，作為後續制度優化與服務精進的重要依據，掌握現行服務流程中的關鍵痛點，縮短從現場到決策的距離，今年董事長林文惠更親自變身一日超級客服參與客服電話接聽。活動期間，曾接獲保戶來電諮詢保戶專區登入問題及保費繳款相關事宜，客服同仁均能以專業且耐心的方式協助處理保戶的問題。

結束一日客服體驗後，董事長林文惠對客服人員的專業與辛勞表達高度肯定，並指示隨著保戶對數位服務的需求日益提升，未來不僅應持續精進數位服務功能與強化系統穩定性，同時要積極評估AI應用導入，以提升客戶服務品質及數位服務體驗，展現全球人壽積極推動數位轉型與有感服務的用心。

同時，為提升同仁對身心障礙族群需求的理解與服務能力，全球人壽繼於總公司及各分公司辦理「視障友善服務」教育訓練後，今年下半年再攜手社團法人中華民國啟聰協會，於總公司、桃園分公司舉辦「聽障友善服務」教育訓練課程，透過實際體驗與交流，強化同仁的同理心與友善服務意識。課程除邀請同仁參與外，董事長及多位董事亦親自出席，課程內容結合專題講座、情境模擬及基礎手語教學，透過模擬體驗與手語學習，深化對聽障族群需求的理解，提升第一線同仁溝通能力，打造更具包容性的服務環境。

此外，全球人壽規劃推出全新「公平待客 Podcast」系列節目。本系列節目共規劃八集，由知名主持人吳建恆擔任主持人，邀請全球人壽董事長林文惠、總經理馬君碩、董事蔡金拋、獨立董事陳錦稷、獨立董事林國彬、行政長韋亭旭、直營通路業務長暨資深副總經理賴庭宇及寰瀛法律事務所律師黃國銘等重量級嘉賓擔任與談人。主題涵蓋公司治理、客戶權益保障、服務創新、數位發展及風險管理等面向，藉由不同角色與專業視角的交流，呈現全球人壽如何將公平待客精神落實於經營決策、商品與服務設計，以及客戶互動的有趣環節。

「公平待客 Podcast」內容也將同步製作影音版及精華短影音，在全球人壽官方 YouTube 頻道、官方網站及社群平台發布，將公平待客理念及實務經驗轉化為淺顯易懂的內容，提升大眾對金融消費者權益保障議題的認識與關注。

全球人壽表示，公平待客不僅是金融服務的重要核心價值，更是企業永續發展的重要基石。未來將持續貫徹實施「以客為尊，待客如己」的公平待客精神，將「愛與責任」融入每一位保戶的生活中，期許成為最有溫度的金融保險公司。