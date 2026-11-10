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迎接超高齡社會 富邦產險「璀璨人生2.0」最高80歲可投保、85歲可續保

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

臺灣邁入超高齡社會，伴隨著高齡化，樂齡族群發生跌倒骨折、交通意外及住院醫療等風險也相對增加。富邦產險專為樂齡族推出「璀璨人生2.0」專案，以意外傷害、醫療照護及日常生活風險為核心，最高享100萬元保障額度，續保年齡最高可至85歲，打造兼顧人身與生活保障的專屬保險方案，陪伴長者安心享受人生。

富邦產險說明，「璀璨人生2.0」專為樂齡族群規劃，首次投保最高年齡可達80歲，續保年齡最高可至85歲，意外身故、失能及意外醫療實支實付保障在約定保障額度內可彈性運用，最高提供100萬元保障額度，並提供住院醫療、加護病房醫療、燒燙傷病房醫療及住院生活補助等保障。而根據衛福部統計，跌倒長期位居高齡者事故傷害的重要原因之一，該專案也納入骨折未住院津貼、看護費用及重大失能看護保障，減輕事故後續照護負擔。

此外，由於高齡風險也可能發生於日常生活中的各種情境，「璀璨人生2.0」特別將隨身攜帶物損失、食品中毒補償、金融卡片及帳戶損失，以及家庭責任風險納入保障範圍，守護退休生活的財物與責任風險。同時，結合多項就醫與照護支援服務，包括SOS緊急醫療服務、國內貴賓自費門診安排、國內照護諮詢與安排，以及無障礙接送安排等，協助樂齡族群於醫療就診及照護需求發生時，獲得更即時且便利的支援。

面對超高齡社會來臨，保險需求已從過去的單一意外保障，逐漸轉向兼顧醫療照護、財務安全與生活風險管理的全方位規劃。富邦產險表示，「璀璨人生2.0」專案整合意外醫療、照護支援及生活風險保障，希望協助銀髮族安心享受退休生活，活出精彩而有品質的人生。

富邦 超高齡社會 產險

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