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郵局 ATM 存款單筆上限12日起調高至10萬元 12月再開放這項業務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中華郵政近期將推出兩項新措施，分別涉及ATM現金存款額度及數位存款帳戶申辦資格。自2026年11月12日起，符合條件的郵局ATM金融卡存款交易，單筆上限將由原本6萬元提高至10萬元；另外，自12月1日起，外籍歸化人士也將正式納入郵局數位存款帳戶申辦對象，擴大數位金融服務適用範圍。

在ATM存款額度方面，中華郵政表示，11月12日起，民眾使用郵局金融卡，在ATM將現金存入該卡所屬郵局帳戶，或持他行金融卡在郵局ATM存入該卡所屬銀行帳戶，單筆存款上限均由6萬元調高至10萬元，讓有較大筆現金存入需求的民眾，可以減少分次操作的不便。

不過，此次調整並非所有ATM存款交易都適用。中華郵政指出，ATM每次可投入的鈔券張數仍維持最多100張，並未同步放寬。以千元鈔票計算，單次最多可存入10萬元；若使用其他面額鈔票，仍須符合每次100張的限制。

至於無卡存款，則不在此次調整範圍內，單筆及每日存款上限仍維持3萬元。提款額度也沒有變動，使用郵局金融卡透過ATM提款，單筆最高仍為6萬元，每日最高提款額度維持10萬元。

另外，郵局ATM並非每台都具備現金存款功能。根據統計，中華郵政全台共有3,174台ATM，其中提供存款服務的設備為1,017台，約占32%。民眾若有大額現金存款需求，應事先透過中華郵政官方網站查詢ATM據點及設備功能，確認機台是否提供存款服務，以免白跑一趟。

除了ATM存款新制，中華郵政也將擴大數位存款帳戶申辦資格。根據中華郵政11月3日公告，自12月1日起，外籍歸化人士將正式開放申辦郵局數位存款帳戶，讓取得中華民國國籍的歸化人士，也能使用郵局數位金融服務。

不過，申辦時仍須依中華郵政規定準備指定戶籍文件，並符合相關身分驗證及開戶條件。整體而言，兩項新措施將分別從現金存款便利性及數位帳戶服務對象著手，擴大郵局金融服務的使用彈性。

郵局 ATM 上限

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