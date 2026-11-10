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11月外資匯出逾100億美元 楊金龍：進出都算正常 非養套殺

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、央行總裁楊金龍（右）、金管會主委彭金隆（左）前往立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（中）、央行總裁楊金龍（右）、金管會主委彭金隆（左）前往立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影

台股近期動盪，國民黨立委賴士葆今在立法院質詢，質疑外資持續賣超、台幣貶值。央行總裁楊金龍表示，11月以來外資匯出大約100多億美元，但外資匯出去，主要是以前在台灣賺到的錢要到國際市場再配置，「不是如委員所說的養套殺」，目前外資進出都算正常。

賴士葆表示，外資對台灣股市「養套殺」，政府雖不斷強調經濟成長率，但「扣掉AI我們的GDP只有3%」，上周盤中暴跌3000多點，「政府是幫兇，否則不會這麼快推出國安基金。」

行政院長卓榮泰表示，從去年4月至今台股歷經多少波折，「不敢樂觀，但對於台灣韌性起碼要有點信心」。他說，現在需要的是穩定整個社會，而不是對台灣百工百業的努力無情批評。

賴士葆表示，他沒有批評，「我講3%也不錯，但你不能太誇張」，並質疑外資一次匯出100多億美元，台幣為什麼一直貶值。

楊金龍表示，外資出去主要是以前在台灣賺到的錢要到國際市場再配置，另外分配到的股利也要匯出，「到目前為止外資進出都算是正常。」

賴士葆另質疑，外資評鑑目標價一直下修，「左手做報告，右手一直賣股票，這不是養套殺是什麼？」金管會主委彭金隆表示，資本市場有一定監視制度，證券交易法也有明確規定，「制度都在運作中。」

對於賴士葆要求央行一星期內提出報告，說明這一波台幣貶值與外資賣出之間的關係，並追問台幣未來走勢。楊金龍允諾，但表示外匯市場由供需決定，「匯率是很難預測的。」

卓榮泰表示，「央行不會操控匯率」，政府長期關心股市，讓它呈現穩定狀態，也會要求相關單位做調查，「貨幣不能看一天，要看區段。」

外資 楊金龍 央行

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