金融業去年金融科技投資324億 銀行占7成、保險大成長

金融總會今天發布2025年金融業金融科技投資運用情況調查，金融業2025年投資金融科技達新台幣324.11億元，年增2.76%。以產業別來看，銀行業投資金額占比73.9%居冠；保險業投資金額年增27.8%明顯成長，以占比12.6%超過證券業居次。

金管會自2018年起委託金融總會辦理調查，調查來源包含銀行、票券、電子支付、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等8個金融公會彙整的會員資料，以及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等7家金融周邊單位提供資料，合計涵蓋308家機構。

調查顯示，國內金融業2025年投資金融科技總額達324.11億元，年成長2.76%。其中，系統及軟硬體支出237.06億元，年增5.31%，研發投資65.3億元，年增26.82%；不過，轉投資金融科技公司減少17.05億元，抵銷部分增幅，使整體投資呈溫和成長。

調查將受訪機構分成銀行業、證券業、保險業及周邊單位4類。2025年銀行業投資金額239.55億元，年增0.26%，占整體73.9%，仍居投資規模最大的產業；保險業投資40.75億元，超過證券業躍居第二，年增27.8%，占整體比率12.6%。

證券業投資金額39.32億元，較前2年高成長後小幅年減4.26%，主要可能受業者系統建置進度、專案執行時程及資源配置調整等因素影響。整體而言，反映各產業投資成長趨勢有相當差異。

至於人力配置部分，調查顯示，2025年金融科技人力達1萬7178人，占整體員工5.38%，連續3年上升。

2025年金融業與金融科技合作填報領域共9類，主要集中在資訊整合與聚合平台、法遵科技及資安解決方案，3項合計占逾5成（55.3%）。觀察受訪機構填報的金融科技重要面向，包含生成式AI智慧客服、AI防詐偵測、跨機構警示帳戶通報及系統雲端化等，顯示金融科技多元應用的業務場景。

調查顯示，受訪機構填報2026年金融科技投資預算為483.5億元，較2025年度整體實際投資324.11億元，大幅增加49.18%。不過，實際執行仍可能受專案進度、預算調整及市場環境等因素影響，最終仍以年度實際投資情形為準。

此外，金融業2026年與金融科技公司合作家次預估1899家次，相較2025年的1758家次，年增8.02%，合作領域持續以資訊整合與聚合平台、法遵科技及資安解決方案為主。

整體而言，2025年金融業金融科技投資金額呈現溫和成長，金融科技人力占比上升，金融業與金融科技業者合作次數也持續增加。