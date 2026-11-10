央行楊金龍：11月外資匯出逾百億美元 目前情況正常

受到美國期中選舉等國際情勢影響，台股近日大跌，成交量也大幅縮水，立委關切這一波外資賣出跟新台幣貶值的情形。央行總裁楊金龍表示，11月外資匯出約100多億美元，外資獲利及分配到的股利，他們本來就會匯出去，目前情況正常。另外匯市場由供需來決定，很難去預測升值、貶值。

行政院長卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢。

立委賴士葆質詢提到，台股原先24,000多點，上周五跌了1,008點；上周成交量1兆2,500億，昨天成交量不到9,000億元，代表外資的錢一直跑掉。他詢問，到現在為止，這個月外資總共匯了多少？

楊金龍答詢表示，這個月的話，基本上股票如果賣超，就會匯出去，所以11月以來大概是100多億美元。

卓榮泰表示，從2025年4月2日至今，台灣股市歷經多少波折，政府當然不敢樂觀，但對台灣的韌性基本面要有一點信心。現在所需要的，是穩定整個社會，而非一直對台灣整體百工百業的努力，予以無情的批評。台灣AI有進步，所帶領的產業供應鏈，是讓傳產升級。GDP 3%也是不錯。

賴士葆提到，現在環境是K型經濟，產業只有AI向上，其他產業往下走，很多中小微企業主面臨「三貸同堂、四貸同堂」，包括房貸、信用貸等。總而言之，因為有8,000多億元外資出去了，台幣也一直貶值。

楊金龍說明，外資會出去，主要是因為外資以前在台灣這邊賺到的這筆錢，一定是要出去的，而不是所謂的「養套殺」。外資賺了錢，是要在國際市場做再配置。

賴士葆質疑，外資出去，股價一直跌，這不是養套殺，什麼是養套殺？「左邊跟你講：喔這很讚欸，結果右邊他拚命賣股票」，兩邊所為都是同一家公司。他問及，金管會是否有相關作為？

金管會主委彭金隆表示，對於產業前景的預估，從很多數據來看，政府確實是有提供支持。當然，股票市場，本來就有一定的波動。根據觀察，在很多地方都發現，不管怎麼樣，股價的部分，還是要回歸到整個公司經營的基本面來看。

彭金隆指出，在整個資本市場上，本來就有一定的監視制度，證交法也有明確的規定，這些制度都在運作中。

卓榮泰表示，央行不會去操控匯率，這是央行長期以來建立起來的國際信用。股市的自由市場，也不是政府可以上下其手。但是，政府長期關心股市，讓它呈現穩定的狀態，這是大家共同的責任。所以當股市波動比較大的時候，就有一些工具讓它穩定。

至於股價疑似有些異常交易、內線交易的情況，經常有案子出現，卓榮泰說，希望所有的司法單位，也能夠針對這種非法的異常交易，做最嚴厲的調查。他會要求金管會做詳盡的調查。彭金隆允諾，一周的時間，金管會將提供相關報告給委員會。

有關新台幣持續貶值，楊金龍重申，外資獲利的部分，他們本來就會匯出去。另外一部分是外資分配到的股利，他們也會把錢匯出去。對於外資近期把錢匯出去特別多的情況，央行有密切注意外資的進出，到目前為止都算是正常情形。以過去五年的區間來看，台幣貶值程度，遠不比日韓貶值。

楊金龍承諾，對於這一波台幣貶值跟外資賣出之間的關係，將於一周的時間提供報告。賴士葆關切，新台幣未來可能升值嗎？楊金龍解釋，外匯市場是由供需來決定，因此匯率很難去預測，新台幣什麼時候要升值、什麼時候要貶值，這很難說。