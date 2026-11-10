街口投信：銅價短線震盪加劇 銅礦供給持續受限、需求仍具支撐

街口投信表示，近期銅價走勢受到美元走強，以及共和黨在期中選舉敗給民主黨等因素影響，市場擔憂可能打亂川普關稅政策，進而加深對美國高額銅庫存壓抑銅價表現的疑慮。不過，若從全球銅礦產量持續下調、開採成本不斷攀升的條件來看，儘管關稅政策可能對短線銅價造成壓力，但從中長期來看，全球銅礦供給仍面臨嚴重短缺。因此，若銅價出現拉回整理，可留意逢低布局的機會。

受到老舊礦山面臨礦石品質下降及地質條件日益惡化等問題影響，智利銅業委員會（Cochilco）將2027年銅產量預測下調至508萬噸。同時，受事故及惡劣天氣影響，委員會也將2026年產量預測從527萬噸大幅下調至494萬噸，年減8.4%。智利銅業公司表示，儘管中國大陸市場成長率由1.6%放緩至1%，但預計今年精煉銅需求仍將成長1.5%，2027年則預估成長1.8%。預計明年全球需求成長約三分之二將來自中國以外的市場。在供應受限、消費仍具韌性的背景下，該公司也將2026年銅價預估由每磅5.95美元上調至6.18美元。

此外，根據南非環球資產管理公司Ninety One最新報告，隨著地緣政治衝突、供應短缺及需求上升，全球對能源、金屬及農業資源的競爭正重塑大宗商品市場，取得原材料的重要性可能與取得資本同等重要。其中，電力及基礎建設需求的競爭也正影響金屬市場並重塑市場格局，但創紀錄的價格卻掩蓋市場日益分化的情況。由於關稅不確定性，銅材大量轉移至美國，導致當地銅庫存大幅上升；另一方面，智利銅產量則降至六年來最低水準。該公司自然資源投資組合經理喬治・切維利表示，受電氣化及基礎建設需求成長推動，銅的長期基本面依然強勁，但投資者不應將強勁的長期投資前景與當前市場行情混為一談。短期來看，在目前價格水準下，銅價面臨的風險正逐步升高。

投資銀行摩根大通表示，隨著美國政府積極確保國內關鍵礦產供應，美國有望透過新項目及擴建計畫，將年銅礦產量提高一倍以上，扭轉數十年來的下滑趨勢。受到投資不足影響，過去30年美國銅產量已減少一半，目前年產量約100萬噸。摩根大通估計，未來美國每年可新增130萬噸銅產能，使其在全球潛在供應成長方面排名第三，僅次於智利及阿根廷。不過，這些新增產能大部分可能要到2030年以後才能陸續投產。