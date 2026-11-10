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街口投信：油價短線波動加劇 川普期中選舉敗選、油輪遭襲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，美國期中選舉後，川普所領軍的共和黨在參、眾兩院席次均敗給民主黨，市場原先預期川普可能採取更外交的方式推動美伊戰爭降溫。然而，近期通過荷莫茲海峽的油輪頻繁遭遇攻擊，市場擔憂局勢恐再度引發美國軍事行動。因此，在美國針對伊朗祭出更明確的政策之前，國際油價短線恐維持劇烈波動。

根據路透社報導，一名不願透露姓名的伊朗高級官員表示，卡達調解員正努力縮小德黑蘭與華盛頓之間的分歧，不過，伊朗與美國距離達成結束戰爭的協議仍有一段距離。同時，川普接受《金融時報》採訪時表示，他對目前與伊朗的僵局感到滿意。美伊雙方針對伊朗濃縮鈾庫存的間接談判仍持續進行，後續仍須觀察最終結果。川普並表示，美方已做好充分準備，但可能根本沒有必要出動。

此外，根據《華爾街日報》引述美國官員報導，美國襲擊伊朗的格甚姆島。官員表示，這次攻擊屬於防禦性質，目的是阻止伊朗在荷莫茲海峽襲擊商船。KCM Trade首席市場分析師蒂姆・沃特勒表示，相關消息為油價增添一定的風險溢價。正當市場開始預期美國可能採取更外交的路線之際，持續軍事活動的消息再次改變市場基調。

值得留意的是，伊朗革命衛隊（IRGC）表示，有四艘油輪在伊朗劃定的荷莫茲海峽以南禁航區觸雷沉沒。同時，該地區針對船隻的攻擊事件持續升級，導致原油流量自近期高點回落。市場分析認為，相關軍事活動為油價增添風險溢價，當市場原先預期局勢將朝更外交的方向發展之際，持續升高的軍事風險再度牽動油價走勢。

油價 川普 油輪

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