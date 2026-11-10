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郵局ATM存款新制11月12日上路 單筆最高10萬元、鈔券仍限100張
中華郵政放寬ATM現金存款額度，自11月12日起，郵局ATM單筆存款金額上限將由現行6萬元提高至10萬元，符合條件的民眾存入現金可望減少分次操作。不過，此次僅適用於「郵局卡存入本張郵局卡帳號」及「他行卡存入本張銀行卡帳號」兩種交易，無卡存款單筆及每日最高額度仍維持3萬元，每次存入鈔券張數也維持100張上限。
中華郵政表示，考量新台幣1,000元鈔券是民眾日常現金存入的主要面額，且金融作業習慣以10萬元為一捆整鈔，因此決定將ATM單筆存款上限提高至10萬元，讓民眾可一次存入較大金額，減少分次存款所需的操作及等待時間，提升自動化金融服務效率與便利性。
不過，中華郵政提醒，此次調整並非所有ATM存款交易都適用，僅限郵局卡存入本張郵局卡帳號，以及他行卡存入本張銀行卡帳號兩種方式。至於無卡存款，單筆及每日最高限額仍維持3萬元，並未隨新制調整。
此外，ATM單筆存款鈔券張數上限仍維持100張，並未因金額上限提高而同步放寬，民眾存款前仍須留意交易方式及鈔券張數限制。
根據中華郵政統計，目前全台郵局ATM總數為3,174台，其中具備存款功能的ATM共1,017台，占整體約32%。11月12日新制上路後，符合適用條件的民眾即可使用單筆最高10萬元的存款服務，進一步提升郵局ATM現金存款便利性。
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