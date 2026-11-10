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保險不只事後理賠 富邦產險用數據地圖提前預警交通風險

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

富邦產險運用數據科技創新保險服務，推出「行動智能地圖」系統，結合地理資訊系統（GIS）、交通事故資料及風險分析模型，將抽象的交通風險轉化為視覺化資訊，協助業務人員掌握客戶日常通勤及生活圈的潛在風險，提供更精準的保險保障建議。

富邦產險表示，隨著民眾風險管理意識提升，保險服務已不再侷限於事故發生後的理賠補償，更應進一步協助客戶辨識風險、提前做好防範。「行動智能地圖」正是以此為出發點，整合政府資料開放平台交通事故資料、Google地圖應用程式介面（Google API）及風險分數模型，透過事故熱區辨識與風險量化，將原本不易理解的交通數據轉化為直觀的地圖資訊。

透過系統分析，業務人員可協助客戶了解日常通勤路線及居住生活圈周邊的交通事故風險，讓客戶更清楚掌握不同路段的潛在危險，進一步提升交通安全意識，實現保險服務從「事後補償」走向「事前預防」。

此外，系統也能依據客戶實際交通路線及用路情境，針對機車、汽車及大型重型機車等不同需求，提供適切的保險資訊與保障建議，讓業務人員結合專業經驗與數據分析，協助客戶規劃更符合自身需求的保險保障。

富邦產險指出，「行動智能地圖」不僅應用於風險辨識，也將GIS技術延伸至客戶經營及業務拜訪流程，協助業務人員更有效率地掌握客戶分布與拜訪動線，提升服務品質及經營效益。

富邦 保險 理賠

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