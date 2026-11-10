安泰銀行推短天期美元優利定存 7天年化利率最高8%

面對全球金融市場變化及利率環境的不確定性，短天期資金配置成為投資人靈活管理資金的重要選項。安泰銀行（2849）推出「美周美利」美元新資金定存專案，主打7天短天期定存，美元新資金3萬美元以上，年化利率達8%；3,000美元以上亦可享年化利率6%，提供客戶兼顧短期收益與資金運用彈性的美元存款選擇。

有別於一般中長天期定存，「美周美利」以7天為定存期間，讓客戶可依短期資金需求及後續配置規劃，選擇適合的承作金額與利率方案。對於持有美元、短期尚無明確投資安排，或希望保留資金調度彈性的客戶而言，可透過短天期定存安排資金停泊，在等待下一階段投資機會的同時，爭取短期存款收益。

安泰銀行表示，本專案自即日起至 2026 年 12 月 31 日止，客戶透過安泰銀行網路銀行或行動銀行即可辦理，依美元新資金規模提供兩階段優惠利率，新資金達 3,000 美元以上，7 天期年化利率 6.00%；達 3 萬美元以上，7 天期年化利率 8.00%，滿足不同資金規模客戶的短期配置需求。

安泰銀行表示，存款服務除提供資金保管功能，也應回應客戶在不同市場環境下的資金運用需求，未來將持續推出多元化存款方案，從短天期資金停泊到中長期資產配置，提供更具彈性的金融服務。