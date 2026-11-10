快訊

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭撞右手骨裂

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

聽新聞
0:00 / 0:00

華南e指沖「自選股／庫存透視」上線 逾50檔股票、五大資訊一鍵切換

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南e指沖推出「自選股／庫存透視」，整合當沖、法人、營收、信用及除權息五大資訊，一鍵切換、比較多檔股票，快速掌握台股觀察重點。華南永昌證券／提供
華南e指沖推出「自選股／庫存透視」，整合當沖、法人、營收、信用及除權息五大資訊，一鍵切換、比較多檔股票，快速掌握台股觀察重點。華南永昌證券／提供

華南永昌證券持續優化台股行動投資體驗，旗下「華南e指沖」App推出全新「自選股／庫存透視」功能。在總經理張敦富的帶領下，研發團隊針對投資人需要同時追蹤多檔股票、頻繁切換頁面的痛點出發，將分散的盤後資料帶回熟悉的股票清單，讓看盤不只是關注價格，更能快速比較個股的不同面向。

華南永昌證券表示，新功能涵蓋「當沖、法人、營收、信用、除權息」五大模式，可於自選股或庫存清單中切換單一資訊類別，橫向比較多檔股票，並以「50 檔以上股票一次看」作為主要亮點。使用者不用逐檔開啟個股頁面，即能將關注標的排在同一畫面，從交易熱度、籌碼變化到營運表現，快速找出值得進一步研究的資訊。

當沖模式可查看現沖比例、當沖量及周轉率，掌握短線交易活躍程度；法人模式觀察外資、投信等持股與交易動向；營收模式比較月營收及成長率；信用模式呈現融資融券相關資訊；除權息模式則協助掌握股利與除權息安排。各項資料依盤後或公開資訊公告時點更新，供投資人研究參考，並非即時買賣訊號。

除盤後研究工具，華南e指沖亦已推出行動版「閃電MIT」，可預先設定觸發價格與委託價格，符合條件後由系統自動送出委託，並透過「MIT彙整查詢」集中查看觸發及委託狀態。新功能與既有交易服務相互搭配，協助投資人從整理觀察名單到規劃交易步驟，建立更有效率的使用流程；觸發送單不代表保證成交。

華南永昌證券亦持續落實公平待客與普惠金融。「華南e指沖」App（iOS）視障友善無障礙版本已上線，並通過台北市視障者家長協會檢測認證。從資訊整合、交易工具到數位可近用性，華南e指沖持續打造兼具效率與友善的行動投資平台。

庫存 股票 當沖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國信託證券「股利再投入」上線 一筆股利可投兩檔、靈活布局再升級

新股申購百萬價差掀話題 凱基證券股票抽籤專區全面升級

錢進平衡基金 股債匯通吃

科技股跌、009826定期定額卻暴增1605人！持股逾千檔 布局近40國

相關新聞

央行楊金龍：11月外資匯出逾百億美元 目前情況正常

受到美國期中選舉等國際情勢影響，台股近日大跌，成交量也大幅縮水，立委關切這一波外資賣出跟新台幣貶值的情形。央行總裁楊金龍表示，11月外資匯出約100多億美元，外資獲利及分配到的股利，他們本來就會匯出去，目前情況正常。另外匯市場由供需來決定，很難去預測升值、貶值。

郵局ATM存款新制11月12日上路 單筆最高10萬元、鈔券仍限100張

中華郵政放寬ATM現金存款額度，自11月12日起，郵局ATM單筆存款金額上限將由現行6萬元提高至10萬元，符合條件的民眾存入現金可望減少分次操作。不過，此次僅適用於「郵局卡存入本張郵局卡帳號」及「他行卡存入本張銀行卡帳號」兩種交易，無卡存款單筆及每日最高額度仍維持3萬元，每次存入鈔券張數也維持100張上限。

台幣重貶1.14角測試33字頭 匯銀：短線估32.7~33.05區間震盪

台股昨（9）日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至45億美元，為史上第八大量。

國銀搶錢搶到新加坡 曝險衝8,936億元 躍升海外第五大、擠下大陸

銀行搶錢搶到新加坡，還能靠拆借賺利差。據金管會統計，9月底國銀對新加坡曝險衝8,936億元，躍升海外第五大、擠下大陸。銀行圈揭三大推手：搶低利存款、擴大放款投資，及同業「過水」交易賺利差。

國銀對美曝險攀至5.1兆元 新高

國銀海外曝險暴衝，美國是最大推手。據金管會統計，9月底國銀海外曝險達17兆6,195億元，前九月暴增2兆4,927億元寫史上新高紀錄，更超越前兩年全年增額合計；單美國市場就增加8,803億元，占整體增量逾三分之一。

永豐金前十月大賺385億元 銀行及證券子公司獲利成長是主因

繼國票金後，永豐金昨（9）日公告10月自結稅後純益17.5億元，不過受惠於銀行及證券等核心子公司獲利成長，累計前十月稅後純益達385.3億元、年增68%，創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為2.61元，年化股東權益報酬率（ROE）17.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。