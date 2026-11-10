華南e指沖「自選股／庫存透視」上線 逾50檔股票、五大資訊一鍵切換

華南永昌證券持續優化台股行動投資體驗，旗下「華南e指沖」App推出全新「自選股／庫存透視」功能。在總經理張敦富的帶領下，研發團隊針對投資人需要同時追蹤多檔股票、頻繁切換頁面的痛點出發，將分散的盤後資料帶回熟悉的股票清單，讓看盤不只是關注價格，更能快速比較個股的不同面向。

華南永昌證券表示，新功能涵蓋「當沖、法人、營收、信用、除權息」五大模式，可於自選股或庫存清單中切換單一資訊類別，橫向比較多檔股票，並以「50 檔以上股票一次看」作為主要亮點。使用者不用逐檔開啟個股頁面，即能將關注標的排在同一畫面，從交易熱度、籌碼變化到營運表現，快速找出值得進一步研究的資訊。

當沖模式可查看現沖比例、當沖量及周轉率，掌握短線交易活躍程度；法人模式觀察外資、投信等持股與交易動向；營收模式比較月營收及成長率；信用模式呈現融資融券相關資訊；除權息模式則協助掌握股利與除權息安排。各項資料依盤後或公開資訊公告時點更新，供投資人研究參考，並非即時買賣訊號。

除盤後研究工具，華南e指沖亦已推出行動版「閃電MIT」，可預先設定觸發價格與委託價格，符合條件後由系統自動送出委託，並透過「MIT彙整查詢」集中查看觸發及委託狀態。新功能與既有交易服務相互搭配，協助投資人從整理觀察名單到規劃交易步驟，建立更有效率的使用流程；觸發送單不代表保證成交。

華南永昌證券亦持續落實公平待客與普惠金融。「華南e指沖」App（iOS）視障友善無障礙版本已上線，並通過台北市視障者家長協會檢測認證。從資訊整合、交易工具到數位可近用性，華南e指沖持續打造兼具效率與友善的行動投資平台。