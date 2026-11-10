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台北股匯雙響炮 台股站回五日線 新台幣盤中升破32.8元
新台幣匯價今早以32.84元開盤，升值4.2分。台股受到美國四大指數衝高激勵，早盤也站上「43K」站回五日線，挑戰月線反壓。
匯銀分析，美股受油價大跌、逢低買盤回流，及中美貿易休兵延長帶動，市場淡化NVIDIA 事件衝擊，美股主要指數全面強彈費半與那指領漲。受油價下跌與市場風險情緒改善影響，避險需求降溫，美元指數走弱。
中東局勢的樂觀看法，引導油價及美元回落，日圓隨非美貨幣升值。
今早新台幣匯價在台股開高走高，及美元指數回落等因素下，開盤回升一度升破32.8元。
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