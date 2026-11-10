凱基證券輔導峻佳裝修登錄興櫃 搶攻商業空間升級商機

凱基證券主辦輔導的峻佳裝修（7953）為國內大型商業空間設計與裝修設計公司，預計於11月10日正式登錄興櫃交易，正式邁向資本市場的重要里程碑。近年來，台灣在商辦、商場、旅宿及公共建設需求帶動下，加上AI產業引爆的企業擴廠與辦公空間升級潮，為商業裝修設計市場迎來嶄新的成長契機。凱基證券將持續發揮資本市場專業優勢，擔任優質企業與資本市場間的重要橋樑，陪伴峻佳裝修共同開創產業新格局。

峻佳裝修為國內具備一站式整合服務的商業空間設計及裝修工程大廠，2025年合併營收達新台幣20.75億元，每股盈餘高達20.01元，獲利表現卓越；公司長期採取多元產業布局，展現穩健經營韌性。相較於一般中小型同業，峻佳裝修具備制度化管理與專業團隊，服務涵蓋商辦、商場、飯店及醫療等多元領域，深受台塑、遠東、三井、萬豪等大型國際品牌信賴。其代表性專案包括三井LaLaport南港商場、高雄萬豪酒店及高雄長庚ICU中心等指標案件，卓越的設計品質更屢獲美國謬思設計獎(MUSE Design Awards)金獎等國際肯定，在業界樹立高度競爭壁壘。

近年來，受惠於都會區大型開發、企業辦公空間升級，以及AI產業快速發展帶動的廠辦建設投資，台灣裝修市場需求強勁。根據財政部統計，台灣建物完工裝修工程業營業額已由2021年的4,610億元成長至2025年的7,115億元，年複合成長率達11.46%。未來隨著七都軌道建設陸續到位、各地新建商場衍生大量商業裝修需求，峻佳裝修憑藉大型工程執行經驗，有望持續擴大市場版圖，開啟中長期營運成長動能。

凱基證券秉持「以客戶為中心」長期深耕企業服務與資本市場發展，致力協助優質企業提升市場能見度及強化競爭優勢。未來將持續發掘具產業領導地位與成長潛力的優質企業，協助企業邁向資本舞台，推動企業永續發展，並共同促進台灣資本市場蓬勃發展