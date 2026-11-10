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聯邦009804靠「30%限重機制」分散風險 迎戰旺季財報期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
009804前十大持股。資料來源：聯邦投信基金月報
009804前十大持股。資料來源：聯邦投信基金月報

台股今（2026）年在 AI 浪潮帶動下走勢強勁，隨著指數攀高，市場震盪也逐漸加劇。近期在美股科技股財報震盪、估值修正與外資大舉調節下，大盤出現回檔狀況。在全球科技需求變化、資金輪動加速的環境下，如何掌握台灣大型企業成長機會並兼顧持股集中度，成為當前重要的投資課題。其中，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）憑藉單一成分股上限 30% 的指數設計與均衡布局機制，在市值型 ETF中脫穎而出，提供參與台股50大企業的另一種優質選擇。

台灣出口持續受惠於 AI 與科技產業需求，根據財政部最新統計，台灣出口金額在科技剛性需求支撐下創下歷年單月新高，反映全球 AI 與高效能運算持續帶動基本面成長。不過，經濟強勁不代表股市不會修正，當大盤指數處於相對高檔，市場評價、國際利率、企業獲利展望與資金流向都可能影響短期股價。對投資人而言，檢視指數編製與投資組合配置，才能避免將投資決策全繫於單一個股或短期行情預測。

009804 追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數，成分股涵蓋半導體、AI 供應鏈、散熱及金融傳產等 50 大產業龍頭。憑藉「30%單一個股權重上限機制」，在近期大盤震盪回檔的市況中，展現出相對穩健的配置效益。傳統市值型 ETF 因未設上限，權重相對集中在單一科技巨頭，每逢外資調節，大盤高檔震盪加劇，皆可能讓 ETF 績效同步劇烈波動。反觀 009804 將單一成分股最高權重嚴格鎖定在約 30% 上限，不僅大幅分散集中風險，更具備逢低布局潛力巨頭的紀律優勢。當盤勢在波動中進行產業輪動時，009804 因配置近期表現優異的 IC 設計、二線晶圓代工與大型金控股實質比重相較傳統 ETF 更高，更能精準掌握晶圓代工龍頭以外權值股的輪動紅利，成為震盪市況中，相對穩健且進攻有力的市值型 ETF。

這樣的配置設計，在目前市場回歸理性、考驗實質獲利與高階封裝出貨的「旺季財報驗證期」更顯韌性。除了強悍的資本利得潛力，009804 自上市以來配息與資本成長雙重優勢，今年以來已完成兩次收益分配（第一次每受益權單位實際配發 0.876 元、第二次續達 1.53 元），提供不俗的配息，展現出「成長型市值 + 現金流防禦」的雙重優勢。隨著台股高基期方向未明，老牌市值型 ETF 一張動輒十幾萬元，常讓小資族望而卻步；而 009804 目前股價相對親民，相對適合在 2026 年底利用定期定額或分批逢低進場，一次打包全台最精彩的 50 檔產業權值股，以時間攤平籌碼成本，長線展望台灣經濟升級紅利。

財報 分散風險 美股

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