新股申購百萬價差掀話題 凱基證券股票抽籤專區全面升級

2026年公開申購市場熱度持續升溫，從吸引逾51萬件合格申購的天瀚（6225），到創下單張逾百萬元潛在價差的漢測（7856），熱門新股吸引市場高度關注，也帶動全民股票抽籤熱潮。隨著新股抽籤參與人數增加，如何快速掌握申購標的、重要時程與申購進度，也成為投資人關注重點。

凱基證券觀察，投資人參與公開申購時，常面臨資訊分散、重點時程不易掌握，以及申購狀態無法即時確認等問題。為優化股票抽籤體驗，凱基證券宣布「隨身e策略」APP「股票抽籤」專區全面升級，透過更直覺的資訊呈現與更完善的申購管理機制，協助投資人輕鬆掌握每一次公開申購的機會。

凱基證券表示，這次「股票抽籤」專區升級聚焦投資人最關心的資訊整合需求，以圖像化方式呈現申購進度與重要時程，讓客戶快速了解目前申購階段及後續關鍵日期；並整合申購總張數、價差及潛在報酬率等資訊，方便掌握申購標的重點。此外，亦新增申購紀錄查詢功能，客戶可隨時確認是否完成申購、追蹤案件進度，並查詢回顧歷史參與公開申購的結果，讓股票抽籤資訊與申購管理更加集中、直覺。

此外，結合凱基證券既有的新股上架、申購結果及中籤通知等提醒服務，從申購資訊、重要時程、進度查詢到結果通知，串聯股票抽籤各階段所需資訊，打造一站式股票抽籤體驗，讓投資人更便利掌握公開申購資訊與重要時程。

凱基證券表示，持續優化數位投資服務體驗，今年「隨身e策略」APP改版後，以更直覺的操作介面與使用流程獲得市場正面回饋，此次股票抽籤專區升級，也延續以投資人需求為核心的優化方向，持續完善數位投資服務。凱基證券表示，未來將秉持「選擇凱基，開始累積」品牌理念，陪伴投資人從掌握資訊、參與市場到建立適合自己的投資方式，讓每一次投資選擇，都成為逐步累積未來的開始。