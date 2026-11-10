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中信投信兩檔新基金 11月23日起同步募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
009830小檔案及中國信託未來關鍵戰略基金小檔案。中國信託投信／提供
009830小檔案及中國信託未來關鍵戰略基金小檔案。中國信託投信／提供

過去企業布局供應鏈，講求「降低成本、提高效率」；現在則以「穩定不斷鏈」為優先，各國也從全球分工轉向各自結盟、搶建自己的戰略資源。金屬、礦產與能源是打造AI基礎建設不可缺少的要素，可望成為下一波投資主流。中國信託投信推出中信金屬及礦業（009830）與中國信託未來關鍵戰略基金，兩檔基金將於11月23日至11月27日同步募集。009830聚焦美國金屬礦業的上游資源，中國信託未來關鍵戰略基金則主動布局四大關鍵戰略機會，協助投資人掌握新時代的成長商機。

中國信託投信指出，AI投資浪潮正持續向基礎建設延伸。根據研究機構預估，2026年全球AI支出約達2.6兆美元，其中逾五成投入資料中心、伺服器等基礎建設。從資料中心、電網升級到能源供應，背後都仰賴大量金屬與礦產資源；加上強權競逐，資源已從單純的原物料，升級為攸關國家安全的戰略物資。

從資源面來看，「囤金」與「搶礦」已成為各國共識。中國信託投信表示，在國際經貿衝突反覆、美國債務持續攀升下，全球央行儲備資產中的黃金比重，已由2023年的16%提升至2025年的27%。工業金屬方面，AI、電動車與再生能源帶動需求成長，但供給擴充速度跟不上，預估2030年白銀與銅的供需缺口分別約34%與24%，2032年稀土關鍵材料釹鐠氧化物的缺口更高達55%。中國大陸限制稀土出口、美國官方入股稀土企業，也凸顯資源保護主義持續升溫。

009830經理人施絜心表示，投資金屬礦業，與其分散布局全球，不如直接聚焦美國，主因是美國政府正全力打造本土供應鏈。美國過去以一次性補貼為主，近年則擴大到直接入股礦業公司、提供價格保障，並承諾向業者長期採購。截至今年8月，美國政府已透過不同方式成為多家稀土與鋰礦企業的股東。國防採購規範也將自2027年1月1日起擴大限制範圍，從開採、精煉一路延伸到生產環節，來源合規的美國業者可望受惠於國防供應鏈移轉。

此外，這次針對金屬礦產的最大需求就在美國本土。全球主要AI資料中心與電網擴建多集中在美國，鋼鐵、銅、鋁等材料需求直接受惠。美國企業資訊揭露透明、法規相對健全，也能降低部分新興國家礦區可能面臨的政治與政策變動風險。施絜心指出，AI競賽不只帶動晶片與伺服器需求，也推動資料中心建設與電力系統擴充。鋼鐵是廠房與供電設施的重要材料，銅則廣泛用在輸電、變壓器與配電系統。根據高盛估計，AI資料中心每GW用銅量約2.39萬噸，比傳統資料中心的1.84萬噸高出約30%。

009830追蹤標普金屬及礦業精選行業指數。施絜心表示，這項指數不是近期才推出的新指數，美國市場早在2006年就有ETF追蹤，至今已累積約20年的實際運作紀錄。這段期間經歷金融海嘯、大宗商品價格下跌、疫情衝擊與升息循環等多次景氣變化，投資人可以從長期歷史表現檢視指數在不同市況下的走勢，比單看短期回測更有參考價值。

除資源本身，強權競爭也延伸至更多科技領域。中國信託未來關鍵戰略基金經理人陳建彰表示，資源競逐、AI角力、無人科技較勁與太空爭霸四大戰場同步開打，從中可歸納出「礦核資源、先進算力、機械感知、太空科技」四大關鍵戰略機會，投資邏輯可概括為「資源是起點、算力是核心、應用是未來」。這些產業背後有國家資源撐腰、長期政策驅動，更是攸關國家安全的剛性需求，具備「有規模、會延續、極必要」三大特性，並非一季的短線行情。

在先進算力方面，陳建彰分析，回顧2000年代雲端服務的發展，以亞馬遜雲端服務為例，2006至2021年間歷經107次降價後快速普及，營收成長約3,000倍。當前AI革命仍處於基礎建設高速擴張階段，AI服務收費僅出現零星折扣，爆發性成長可能尚未到來，算力需求仍具長線支撐。

機械感知方面，陳建彰提及，美國人口調查局指出，2030年戰後嬰兒潮世代將全數年滿65歲，預估2035年美國、中國、日本與歐盟等主要經濟體都將步入超高齡社會，勞動力短缺讓機器人成為維繫生產力的關鍵解方。目前亞馬遜機器人部署數量已首度突破百萬台，Waymo、百度蘿蔔快跑等無人計程車每日平均總里程達50萬公里，無人科技正加速在工業、商業與國防場景落地。

太空科技則是另一個新戰場。陳建彰指出，隨著載重提升與火箭重複使用技術進步，SpaceX火箭發射成本已由2008年每公斤約15,600美元，降至2025年約1,000美元，若星艦可重複使用技術於2030年成熟，可望進一步降至約100美元。發射成本雪崩式下滑，帶動衛星通訊、地球觀測，乃至太空數據中心、太空製造等新興業務，逐步由想像化為現實。

操作策略上，陳建彰表示，中國信託未來關鍵戰略基金從總經週期、產業循環、官方政策與地緣風險洞悉趨勢，並透過質化與量化雙重審查，從約120至150檔候選標的中精選約30至40檔建構投資組合；同時依市場循環靈活切換攻守配置，並兼顧AI基礎建設與應用兩大題材，避免單押單一主題的風險。

中國信託投信表示，009830與中國信託未來關鍵戰略基金可說相輔相成。009830聚焦美國金屬礦業，交易便利、持股透明，適合看好資源產業長期趨勢、希望參與礦產輪動的投資人；中國信託未來關鍵戰略基金則由專業團隊主動研究、機動調整，從礦核資源一路延伸至先進算力、機械感知與太空科技，適合沒時間研究政策與產業脈動、看懂趨勢卻不知道該買什麼，或不想單押單一主題的投資人。兩檔基金一個深耕資源上游、一個廣布戰略版圖，投資人可依自身需求搭配運用，掌握AI時代與強權競爭下的新成長商機。

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