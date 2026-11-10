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台股創歷史第二大收盤漲點紀錄 ETF 漲幅第一大竟不是台股正2

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內投信 11/9 漲幅最強十檔 ETF（資料來源：CMoney）
國內投信 11/9 漲幅最強十檔 ETF（資料來源：CMoney）

台股昨（9）日強勢反攻2,000點，收盤上漲1,960點，創台股歷史第二大收盤漲點紀錄，台股兩倍槓桿ETF漲幅高達9%以上，但單日漲幅最強的ETF不是台股正二，而是第一金太空衛星（00910）單日漲幅達11.14%，重新站回50元關卡上，法人表示，美國國會改選結果帶來AI股投資前景疑慮，也使得台股經歷急跌錯殺行情，不過，市場重新聚焦短線跌幅過大急跌錯殺股與產業營運面，特別像是下半年來修正已大的太空衛星成份股，可望重新出現股價修復行情。

第一金太空衛星ETF成份股上周漲幅最強勁的衛星通訊供應商GOGO，受惠機上Wi-Fi業績帶動第3季財報表現，同時上修獲利與現金流數據，加上與低軌衛星業者OneWeb與Starlink的商用化落地推進，吸引大量軋空買盤追捧，單日股價大漲逾70%；第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，火箭發射與商業太空基礎建設商，如火箭實驗室（Rocket Lab）、紅線（Red Wire）分別受惠中型火箭發射率創新，大型火箭研發進度符合預期，市場上調火箭實驗室評價；此外，則是在美國國防部與NASA的太空設施標案中，紅線取得合作優勢，帶動營收預期提升與營運轉正的預期。

曾萬勝提醒，近期整體金融市場波動度加大，市場關注財報與營收數據，特別在近期AI、太空衛星股價呈現較大漲跌變化之際，市場更將接力觀察後續財報細節與訂單能見度等，太空衛星股偏重於中小型標的，受到市場風險偏好影響大，建議投資人參與太空衛星等主題類型標的動能，宜留意分散配置、長線佈局策略，不妨採取定期定額、加上逢大幅回檔加碼長線投資，太空基礎建設持續推動，各大通訊巨頭與政府標案持續推展，太空衛星投資動能持續看好。

台股 漲幅 ETF

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