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台幣重貶1.14角測試33字頭 匯銀：短線估32.7~33.05區間震盪

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台股9日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角。 聯合報系資料照
台股9日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角。 聯合報系資料照

台股昨（9）日強勢反攻，盤中大漲逾2,000點；不過，新台幣兌美元卻依舊疲弱，昨日終場收在32.882元，重貶1.14角，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至45億美元，為史上第八大量。

台股昨日雖大漲反攻，終場上漲1,960點，不過，外資仍持續賣超900.5億元，昨日新台幣匯市持續消化外資上周五的賣超及匯出，加上市場押注聯準會12月升息，國際美元走強，引發新台幣早盤走貶，甚至午盤過後更一度貶至32.957元、大貶1.89角，尾盤在央行出手調節之下，匯價力守在32.8元價位，終場收在32.882元、重貶1.14角，匯銀人士預期，新台幣還有再觸33元的可能。

匯銀人士指出，儘管昨日台股大漲，但外資持續賣超台股900億元，已連續八個交易日賣超，顯示外資持續匯出的壓力似乎沒有減緩，因此給予新台幣很大的壓力，雖然出口商早盤也有進場拋匯，但外資匯出的力道更是相當明顯，也讓新台幣貶勢難以扭轉。

匯銀人士認為，接下來最大的關鍵在於，觀察究竟外資何時才會調節告一段落，將牽動台幣後續走向，若外資匯出力道尚未縮手，新台幣匯價後續在盤中仍有機會見到33字頭，目前預估本周匯價將落在32.7至33.05元區間震盪。

也有匯銀預期，本周新台幣走勢依舊偏弱，主要有兩大原因，一是國際市場，美國非農就業數據意外高於預期、 通膨壓力仍在，強化市場對於聯準會12月升息預期，高利率將有助國際美元走升，這使得亞幣易貶難升；二就台灣市場而言，市場對AI產業資本支出、融資成本及信用風險、AI監管政策的疑慮仍未消除，若外資持續賣超台股，將使台幣持續面臨貶值壓力，不過，出口商的拋匯需求則將抑制台幣貶值速度。

昨日美元指數上漲0.08%，主要亞幣中，新台幣、人民幣、日圓走貶，分別貶值0.35%、0.05%及0.01%，新台幣再度成為最弱亞幣。

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