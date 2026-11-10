國泰金前進COP31 登國際論壇

聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）昨（9）日於土耳其安塔利亞（Antalya）登場，全球各國齊聚討論氣候行動與永續轉型。國泰金控（2882）持續深化國際永續夥伴關係，今年由國泰金控總經理李長庚率隊，偕同國泰金控資深顧問程淑芬與國泰世華銀行副總經理温珍瀚前往參與。

國泰金控不僅連續第六年參與COP盛會，亦第四度進入COP官方藍區（Blue Zone）主辦座談，將圍繞氣候韌性、自然行動及創新金融合作等議題，進行國際交流，展現國泰金控推動亞太氣候融資與永續轉型的綠色金融影響力。

為期二周的COP31期間，國泰金控將展開多層次的國際氣候對話。温珍瀚將於11月10日受邀出席COP31官方藍區新加坡館專題座談，分享國泰世華銀行作為首家參與「綠色投資夥伴關係」的台灣金融機構，如何透過混合金融機制，結合公私部門資金與風險分攤工具，降低綠色基礎建設投資風險，吸引更多商業資金投入東南亞及南亞能源轉型專案。

除了獲邀COP31官方藍區講座，國泰金控持續登上國際永續權威論壇。李長庚將於11月15日世界氣候峰會受邀發表開幕演講，以「效法自然—重建信任韌性未來」為主軸，分享國泰金控的永續成果，呼籲國際以具體行動重建信任，共同提升氣候與自然韌性。同日下午，國泰金控將舉辦「國際氣候領袖圓桌論壇」，由李長庚、温珍瀚及國泰金控資深顧問程淑芬共同參與，交流氣候金融創新與永續轉型經驗，推動氣候韌性解方落地。

為進一步促進亞洲氣候金融合作，國泰金控將於11月16日在COP31官方藍區主辦「亞洲氣候金融座談」，以「從分散資本到氣候影響力：擴大亞洲混合融資規模」為題，擬邀集聯合國開發計畫署、世界銀行及國際混合金融機構等代表，聚焦亞洲氣候專案面臨的資金與投資挑戰，探討如何透過政策支持、風險分攤工具及公私協力，將氣候與發展需求轉化為具投資可行性的專案，促進更多資金投入亞洲氣候行動與包容性發展。