上海銀前十月每股賺3.35元

銀行股自結獲利昨（9）日陸續出爐，上海商銀（5876）10月稅純益12億元，累積前十月稅後純益164.1億元，較去年同期成長約22%，每股稅後純益（EPS）3.35元，已超越去年全年，並穩居上市銀行股之首。台企銀（2834）稅後純益約9億元，累計稅後純益123.5億元，年增14.4%，也一舉超越去年全年稅後純益122.2億元，EPS為1.19元。

台中銀（2812）昨日公告10月份自結盈餘，單月稅後純益3.5億元，較9月稅後純益6.5億元，月減45.7%；累計前十月稅後純益75.2億元，相較於去年同期74.4億元，年成長約1.1%，EPS為1.17元。高雄銀（2836）昨也公告10月自結盈餘，10月稅後純益1.1億元，較9月的1.22億元，略減4.5%，不過，累計今年前十月稅後純益12.7億元，較去年同期的10.2億元，成長24.2%，每股稅後純益EPS為0.67元。

聯邦銀（2838）也在上周公告10月自結盈餘6.7億元，累計今年前十月稅後純益58.2億元，較去年同期的49.3億元，年成長18%，EPS為1.15元。

上海商銀今年以來獲利持續回穩，其中來自轉投資香港子行成長幅度大，主因提列備抵呆帳比去年大減，上半年合併呆帳費用較去年同期顯著減少52億元，也是推升整體獲利的關鍵因素。據了解，去年全年香港子行貢獻獲利約17%，今年可望回到三成。